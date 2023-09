La Foire Chine-ASEAN est une opportunité de promouvoir les produits vietnamiens sur le marché chinois. Photo: investirglobal.vn



Hanoï (VNA) – Le consul général du Vietnam à Nanning, Do Nam Trung, a déclaré que la visite d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh à Nanning, dans la province du Guangxi, en Chine, revêtait de nombreuses significations pratiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera un voyage d'affaires les 16 et 17 septembre à Nanning, dans la province du Guangxi, en Chine, pour participer à la Foire Chine-ASEAN (CAEXPO) ainsi qu'au 20e Sommet sur le commerce et l'investissement Chine-ASEAN (CABIS), à l'invitation du gouvernement chinois.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le consul général Do Nam Trung a souligné les objectifs et la signification de la visite d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh à Nanning, ainsi que la situation économique entre le Vietnam et la Chine ces derniers temps.



Selon Do Nam Trung, la visite d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh se déroule dans un contexte particulier et a de nombreuses significations pratiques. Tout d'abord, cette édition marque le 20e anniversaire de la CAEXPO et du CABIS, démontrant un modèle de coopération efficace entre l'ASEAN et la Chine. La participation du Premier ministre vietnamien montre l'importance particulière que le Vietnam attache à ces foires, contribuant au renforcement de la coopération pratique entre l'ASEAN et la Chine.



Deuxièmement, la visite d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh à Nanning montre l'importance que le Vietnam accorde aux relations avec la Chine. En 2023, les relations entre les deux pays atteindront leur 15e anniversaire, marquant l'établissement de leur Partenariat de coopération stratégique intégral. La présence du Premier ministre Pham Minh Chinh à cette foire vise également à concrétiser la perception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.



Troisièmement, la 20e CAEXPO se déroule dans un contexte où l'ASEAN et la Chine continuent d'améliorer leurs relations de coopération, marquant le 20e anniversaire du partenariat stratégique Chine-ASEAN. La présence du Premier ministre à la CAEXPO témoigne de la dynamique et de la positivité du Vietnam dans le maintien et le renforcement de la coopération régionale.



Enfin, la visite d'affaires montre également l'importance de la coopération décentralisée entre les deux pays, entre les localités du Vietnam et du Guangxi en particulier. Les hauts dirigeants des deux pays sont parvenus à une perception commune visant à encourager les échanges amicaux et une coopération mutuellement bénéfique entre les localités des deux pays, notamment les provinces (zones) frontalières.



Concernant la situation économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine ces derniers temps, le consul général a déclaré que les échanges commerciaux Vietnam-Chine avaient atteint 175,56 milliards de dollars en 2022, en hausse de 5,47%. Le Vietnam continue d'être le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et son quatrième partenaire commercial par pays, derrière les États-Unis, le Japon et la République de Corée.



Au cours des six premiers mois de 2023, la Chine a versé près de 1,3 milliard de dollars dans 233 projets au Vietnam, ce qui en fait le troisième investisseur direct étranger au pays. Au 20 juin, la Chine se classe 6e parmi 143 pays/territoires investissant au Vietnam avec 3 791 projets valides totalisant un capital social de plus de 25 milliards de dollars.



S'agissant du tourisme, la Chine est depuis de nombreuses années en tête du nombre de touristes au Vietnam, avec plus de 5,8 millions d'arrivées en 2019, soit un tiers du total des visiteurs internationaux au Vietnam. En août 2023, le Vietnam a accueilli plus de 212 000 visiteurs chinois, soit une augmentation de 117% par rapport au mois précédent, portant le nombre total de visiteurs chinois au cours des huit premiers mois de l'année à près de 950 000 arrivées.



Quant au Guangxi, en 2022, le chiffre d'affaires à l'import-export entre le Guangxi et le Vietnam a été estimé à 199 milliards de yuans (environ 30,6 milliards de dollars).

Do Nam Trung a déclaré que CAEXPO 2023 était prévu de couvrir une superficie de 122 000 m2 (dont 2 800 stands intérieurs et 10 000 m2 extérieurs), comprenant 6 zones principales : Zone d'exposition de produits des pays de l'ASEAN et de la Chine ; Zones d'exposition urbaines typiques des pays de l'ASEAN et de la Chine ; Zone d'exposition sur la coopération en matière d'investissement ; Espace d'exposition de la coopération agricole ; Zone d'exposition des nouvelles technologies ; Espace d'exposition des services commerciaux.

Cette année, le Vietnam devrait exposer sur une superficie totale de 3 500 m2 ses produits tels que biens et de services de qualité répondant aux besoins et aux goûts du marché chinois et des partenaires de l'ASEAN.

CAEXPO 2023 aidera les entreprises vietnamiennes à saisir de nombreuses opportunités d'investissement et d'affaires, en promouvant la coopération économique et commerciale entre les deux pays, ainsi qu'avec la Chine, l'ASEAN et les partenaires hors de la région. Au cours des 20 dernières années, CAEXPO est devenue une plateforme multilatérale de coopération économique et commerciale majeure entre l'ASEAN et la Chine, rassemblant un grand nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs de Chine et des pays de l'ASEAN, créant des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes qui souhaitent échanger, promouvoir les affaires et la coopération avec les entreprises chinoises et les pays de l'ASEAN. En moyenne, à chaque période de foire, les entreprises vietnamiennes ont la possibilité d'approcher environ 50 000 commerçants de Chine et des pays de l'ASEAN. -VNA