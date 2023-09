Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a terminé avec succès son voyage d'affaires aux États-Unis pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et aux activités bilatérales (du 17 au 23 septembre), ainsi que sa visite officielle au Brésil du 23 au 26 septembre.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh visait à concrétiser et à mettre en œuvre la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti, a affirmé le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Lors des sessions des Nations Unies, le discours du Premier ministre a montré l'image d'un Vietnam chérissant et œuvrant pour la paix et la stabilité et qui se développe fortement sur le plan socio-économique. Dans le même temps, le Vietnam a un rôle, une position et un prestige croissants sur la scène internationale.

Le Premier ministre a profité pleinement de toutes les conditions pour développer et ouvrir de nouvelles relations avec d'autres pays à travers des dizaines d'activités de contact.

Les partenaires ont tous exprimé leur appréciation pour la position, le rôle et la voix positive du Vietnam, et ont convenu d'accroître les échanges de délégations et la coopération dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, des sciences et technologies, du travail, du tourisme...

Les dirigeants de nombreux pays soutiennent l'importance d'un règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, notamment de la CNUDM de 1982, garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et d'aviation dans cette zone maritime.

A cette occasion, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec les Tonga, portant à 193 le nombre total de pays ayant des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Pour les États-Unis, il s'agit du premier voyage d'affaires de l'un des principaux dirigeants vietnamiens après l’établissement d’un cadre de partenariat stratégique intégral par les deux pays, contribuant à la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite du président Biden au Vietnam.

Le Premier ministre a eu des dizaines de rencontres et participé à des événements à San Francisco, Washington DC et New York, en présence de hauts responsables des autorités américaines, du Congrès américain, d'entreprises, d'intellectuels, d'amis de longue date et de représentants de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

La visite officielle au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh constitue une étape concrète dans la mise en œuvre de la politique étrangère du 13e Congrès national du Parti, notamment le renforcement des relations avec d'autres pays amis traditionnels, dont le Brésil est partenaire de premier rang.





A propos des priorités dans le futur, selon le chef de la diplomatie, avec l' La visite a lieu à un moment très significatif, alors que les deux pays célébreront en 2024 les 35 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques et les 16 ans de leur partenariat intégral. Les deux parties ont publié un communiqué conjoint témoignant de l'envergure des relations bilatérales et orientant leur coopération future.A propos des priorités dans le futur, selon le chef de la diplomatie, avec l' ONU , le Vietnam doit continuer à approfondir ses relations pour tirer pleinement parti du soutien international, lancer des initiatives et avoir des contributions à la hauteur de son rôle, de sa position et des attentes de la communauté internationale ; organiser de nombreux événements et participer à de nombreuses agences importantes des Nations Unies.

Avec les États-Unis, les deux parties donneront la priorité aux domaines économiques, commerciaux et d'investissement efficaces, harmonieux et durables, considérant les sciences, les technologie et l'innovation comme des domaines de coopération révolutionnaires, et continueront à coopérer dans les domaines de l'éducation et de la formation, en se concentrant sur la formation de ressources humaines de haute qualité et dans la réponse au changement climatique.

Avec le Brésil, les deux pays ambitionnent de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2025 et 15 milliards en 2030 ; de promouvoir la coopération en matière de main-d'œuvre et d’investissement.

Le Vietnam espère que le Brésil, membre fondateur et actuellement président tournant du Marché commun du Sud (abrégé Mercosur ou Mercosul) continuera à soutenir et à promouvoir le lancement rapide des négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Mercosur.

Les deux parties continueront à négocier un certain nombre d'accords dans les domaines de la coopération technique, de la diplomatie, des investissements, de la sécurité, des échanges entre peuples et de la coopération décentralisée. -VNA

source