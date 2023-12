Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne ont conclu avec succès leur participation au 5e Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV), leur visite au Laos et en Thaïlande, du 4 au 10 décembre.Selon Bui Van Cuong, secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, ce voyage d'affaires a atteint tous les objectifs au niveau bilatéral et multilatéral.A l’isue du Sommet parlementaire CLV sur le thème de "Renforcer le rôle du Parlement dans la promotion d'une coopération globale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam", les trois présidents de l'AN ont signé la Déclaration commune.Le président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Huê a affirmé que la création du mécanisme du Sommet CLV est une étape importante dans l'histoire de la coopération entre les trois Assemblées nationales, en vue de concrétiser les résultats obtenus lors de la réunion de haut niveau des chefs des trois Partis en septembre 2021.Selon Vu Hai Ha, chef de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la Déclaration commune sur le renforcement du rôle du Parlement dans la promotion de la coopération globale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam réaffirme l'engagement à travailler ensemble pour maintenir et protéger une coopération étroite et mutuellement bénéfique. Sans oublier de mettre en œuvre fermement le rôle de contrôle de l'AN, de démontrer le consensus des trois AN sur les priorités de coopération dans les trois piliers de politique, affaires étrangères - défense - sécurité et économie - culture - société.Martine Thérer, représentante en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Laos, a partagé son soutien à cette initiative de coopération. Les trois pays ont des défis communs et sont liés par l'histoire et la géographie. Un cadre de coopération régionale les aidera donc à résoudre les problèmes transfrontaliers.* Promouvoir la coopération Vietnam - Laos et Vietnam - ThaïlandeLa visite de travail au Laos du président de l'AN Vuong Dinh Huê a obtenu des résultats très complets et efficaces. Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a déclaré que les deux parties avaient discuté de nombreuses mesures spécifiques, visant à promouvoir la coopération entre les deux pays en général et entre les deux Assemblées nationales en particulier. Cela aidera à mettre en œuvre efficacement les accords entre les hauts dirigeants des deux pays. Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souligné que les deux organes législatifs devraient construire un arsenal juridique pour créer ensemble des avancées dans la coopération économique et commerciale bilatérale.La visite officielle en Thaïlande du président de l'AN Vuong Dinh Hue est la première visite officielle d'un haut dirigeant vietnamien en Thaïlande, après que la Thaïlande ait un nouveau gouvernement et à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays (2013-2023). En particulier, M. Vuong Dinh Hue est le premier président de l’AN étrangère à rencontrer le roi et la reine de Thaïlande.

Signature de deux protocols d'accord entre le président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue et son homologue thaïlandais Wan Muhamad Noor Matha. Photo: VNA

Les dirigeants thaïlandais ont affirmé que le Vietnam est un partenaire important de la Thaïlande dans la région. Ils ont convenu des principales orientations pour approfondir davantage le partenariat stratégique. Le Premier ministre thaïlandais a espéré faire évoluer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral lors de sa visite au Vietnam prévue en 2024.Lors de son séjour en Thaïlande, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a participé au Forum politique et juridique visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Thaïlande, a assisté à la cérémonie de lancement de la Chambre de commerce Vietnam - Thaïlande en Thaïlande.Selon lui, dans les relations globales entre les deux pays, la coopération économique, commerciale et d'investissement a encore beaucoup de marge de développement. Pour que ces domaines soient véritablement des piliers de la coopération, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a exprimé le souhait que les deux pays continuent d'innover dans leur réflexion et leur vision dans un esprit de confiance mutuelle, de sincérité, d'ouverture et de responsabilité. Cette coopération bénéfique et «gagnant-gagnant est un facteur immuable pour répondre à la situation en constante évolution du monde et de la région aujourd'hui.De plus, M. Vuong Dinh Hue a prononcé un discours politique important à l'Université Chulalongkorn de Bangkok, dans lequel le contenu de la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande a été évoqué à trois niveaux bilatéral, régional (dans le cadre de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong) et mondial (pour répondre aux défis mondiaux). Le président de l'Assemblée nationale a visité l'Université royale Rajabhat Udon Thani, dans la province d'Udon Thani.À Udon Thani, où vivent environ 60.000 Vietnamiens d'outre-mer, considérée comme la «capitale» de la communauté vietnamienne en Thaïlande, M. Vuong Dinh Hue et les dirigeants provinciaux ont coupé le ruban pour ouvrir le Quartier vietnamien. Le gouverneur d'Udon Thani, M. Wanchai Kongkasem, a estimé que la communauté vietnamienne est un élément important dans la promotion des relations entre les deux pays. Donc l'ouverture du Quartier vietnamien est un symbole de solidarité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples.En Thaïlande, les valeurs culturelles et historiques du Vietnam sont préservées et développées par les autorités locales, notamment trois mémoriaux du Président Ho Chi Minh. Lors de la cérémonie de lancement des travaux d'agrandissement du site dédié au Président Hô Chi Minh dans la province d'Udon Thani, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a déclaré qu'il s'agissait d'un témoignage des aspirations des expatriés vietnamiens en Thaïlande en particulier et du monde entier en matière de construction, de préservation et de développement des œuvres honorant le Président Ho Chi Minh.Avec plus de 60 activités denses et diverses, le voyage d'affaires du président Vuong Dinh Hue et de la délégation de haut rang de l'Assemblée nationale vietnamienne au Laos et en Thaïlande constitue une étape pratique dans la mise en œuvre de la politique étrangère du 13e Congrès, mettant en accent sur la promotion des affaires extérieures multilatérales, contribuant au développement des relations avec les pays voisins dans l'ASEAN. - VNA