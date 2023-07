Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 12 juillet (VNA) - Le secteur des transports a transporté plus de 2,17 milliards de passagers au premier semestre 2023, en hausse de 15,9% sur un an, a-t-on appris lors d'une conférence organisée par le ministère des Transports à Hanoï le 10 juillet.Au cours de la période considérée, environ 1,1 milliard de tonnes de marchandises ont été transportées, en hausse de 15,9% par rapport à la même période de l'an dernier.Ce 1er semestre, le ministère des Transports a continué d'ajuster et de compléter la liste détaillée des routes interprovinciales fixes de transport de passagers à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur la direction d'ici 2030. Des efforts ont été faits pour promouvoir activement les négociations bilatérales et multilatérales sur les routes internationales annuelles, les activités de transport entre le Vietnam et d'autres pays, ainsi que renforcer les liens avec les organisations internationales.Le ministère a demandé aux agences concernées de se concentrer sur le développement d'un projet visant à appliquer le numérique dans l'organisation et l'exploitation des activités de transport routier.Le secteur s'est également concentré sur l'achèvement d'un projet visant à améliorer la capacité de transport de conteneurs sur la voie navigable Bac Ninh - Hai Phong dans le but de développer cette forme de transport.Parallèlement, le volume de passagers ferroviaires a connu une forte augmentation au cours de la période, enregistrant une croissance des revenus de 138,92% en rythme annuel.Le secteur de l'aviation a bien répondu à la demande. Certaines liaisons internationales ont progressivement retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Le ministère des Transports a également mis en place diverses mesures pour réduire les retards et les annulations de vols et améliorer la qualité des services.Le secteur maritime a prêté attention à la mise en œuvre d'un projet de développement de la flotte maritime vietnamienne, à la simplification des procédures administratives, l'application des technologies de l'information et du mécanisme national du guichet unique pour 11 procédures administratives auprès des 22 autorités portuaires maritimes à l'échelle nationale. - VNA