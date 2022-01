Au port de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon l’Administration maritime du Vietnam, le volume du fret via les ports maritimes vietnamiens en janvier 2022 est estimé à plus de 60 millions de tonnes, soit l’équivalent du niveau enregistré pendant la même période de l’année dernière.



L'Association vietnamienne des entreprises de services logistiques explique que le volume du fret en janvier n'a pas enregistré de forte croissance car les activités commerciales étaient toujours sous les impacts prolongés de l'épidémie de COVID-19. En outre, la période de pointe des importations de marchandises pour le Nouvel An aux États-Unis et en Europe vient de se terminer.



S'agissant des opportunités pour les ports maritimes vietnamiens en 2022, Tran Khanh Hoang, vice-président de l'Association des ports maritimes du Vietnam, a déclaré que depuis la mi-2020, l'économie mondiale se redressait fortement et le transport maritime était plus dynamique. Selon les prévisions, la dynamique du marché du transport par conteneurs se poursuivra jusqu'à la fin de 2022. La développement des porte-conteneurs et la tendance à l'augmentation du tonnage des navires constitueront une excellente opportunité pour les ports maritimes vietnamiens.-VNA