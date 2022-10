Cérémonie d'annonce des projets parrainés par le VinIF, le 25 octobre à Hanoï.Photo : VinIF/CVN

Hanoï (VNA) - Le 25 octobre, le Fonds pour l’innovation de Vingroup (Vingroup Innovation Fund - VinIF) a annoncé le parrainage à hauteur de près de 90 milliards de dôngs de 19 projets de sciences, de technologies et cinq projets de culture et d’histoire ayant des valeurs et des potentiels contribuant au développement durable du pays.



Les vingt-quatre projets scientifiques, technologiques, culturels et historiques ayant reçu des bourses de recherche du VinIF présentent une forte valeur ajoutée pour le pays. Ils ont été soigneusement sélectionnés par un jury d'experts vietnamiens et internationaux.

Dix-neuf projets scientifiques et technologiques ont été sélectionnés parmi 150 candidatures relevant de 15 domaines tels que biomédical, médical et pharmaceutique, physique, matériaux, environnement, technologies de l'information... Ces projets sont réalisés par des instituts de recherche, universités ou par des scientifiques vietnamiens de premier plan.

Tous les projets financés répondent pleinement aux critères de VinIF : la nécessité du sujet ; la capacité de recherche de l'auteur ; les infrastructures d'exécution ; la créativité ; les impacts socio-économiques ; la pertinence de la cible ainsi que la valeur scientifique - technologique des produits et services.

La professeure associée Phan Thi Hà Duong, directrice exécutive du VinIF.Photo : VinIF/CVN

Dans le domaine de la culture et de l’histoire, le VinIF parraine cinq projets et neuf événements dans diverses spécialités : l'ethnologie, le patrimoine, la croyance, la musique, l’histoire et les beaux-arts. Quelques projets typiques soutenus par VINIF sont : "Préservation et développement de l'artisanat traditionnel associé au tourisme dans le géoparc de Cao Bang " (Institut d'ethnologie - Académie nationale des sciences sociales), "L’histoire de Kiêu dans l'héritage de Hoàng Xuân Han" (présidé par la compagnie par actions de culture et de communication Nha Nam).

En plus du soutien financier, le VinIF accompagnera l'équipe de recherche dans l'accès aux ressources scientifiques, la mise en relation avec un réseau d’experts et de spécialistes et l'accès à une large base de données de l'écosystème de Vingroup. En particulier, un certain nombre de projets scientifiques orientés vers les applications seront également appuyés par le VinIF pour le brevetage et la mise en contact avec des investisseurs afin d’aboutir à des solutions pratiques.

Le programme de financement à but non lucratif est mis en œuvre par le principal conglomérat privé vietnamien Vingroup pour créer une dynamique de changements positifs et complets dans la culture de la recherche, de l'environnement scientifique et de la vie communautaire.



S'exprimant lors de l'événement d’annonce des projets parrainés par le Vingroup, le professeur Vu Hà Van - directeur scientifique de VinIF et VinBigdata a affirmé : "L'objectif du VinIF est de contribuer à la construction d'une génération de scientifiques innovants et intégrés tout en créant un environnement de recherche professionnel au Vietnam. Depuis 2019, le VinIF n'a cessé d'innover et de perfectionner les programmes et les modes de financement pour correspondre à la réalité de la recherche, ainsi qu'aux meilleurs standards scientifiques mondiaux. C'est pourquoi depuis deux ans, parallèlement à la science et à la technologie, le VinIF est aussi progressivement devenu une unité d'accompagnement de la communauté de recherche dans les domaines culturels et historiques, favorisant ainsi un développement global et portant les valeurs vietnamiennes sur la scène internationale".

Des résultats encourageants

Jusqu’à aujourd’hui, le VinIF a accompagné 102 projets scientifiques et technologiques avec un financement total atteignant 530 milliards de dôngs. Concernant le domaine culturel et historique, il a également octroyé près de huit milliards de dôngs pour développer huit projets et 11 événements. Les projets en question ont montré leur importance avec des produits variés (systèmes, équipements, logiciels, bases de données, publications scientifiques et droits de propriété intellectuelle au niveau national et international)

En particulier, nous pouvons revenir sur les réalisations de ces trois dernières années, les réalisations de vrais projets réalisés avec enthousiasme, a déclaré la professeure associée Phan Thi Hà Duong, directrice exécutive du VinIF.

À savoir, 430 publications scientifiques dans de prestigieuses revues et conférences internationales ; 160 produits logiciels et bases de données ; 100 produits finis tels que des machines et équipements ; 100 produits sous forme de procédés technologiques ; 60 recherches ayant reçu des droits de propriété intellectuelle au niveau national et international. Il faut noter que certains projets commercialisés ont générés des dizaines de milliards de dôngs de revenus.

Prenant la parole à cette occasion, la conseillère pour la coopération et les activités culturelles de l’ambassade de France au Vietnam, Sophie Maysonnave, a souligné l'importance de soutenir la science, la technologie, la culture et l’histoire qui contribueront au développement du pays non seulement économiquement mais aussi culturellement. Ces bourses ont également ouvert des collaborations entre scientifiques et Hommes de culture vietnamiens et français, permettant le rapprochement des deux peuples.

Dans le cadre de la cérémonie d'attribution des bourses pour les projets scientifique, technologiques, culturels et historiques, le VinIF a organisé deux conférences publiques. Le programme a réuni des scientifiques de premier plan au Vietnam, pour analyser et expliquer les travaux scientifiques derrière le prix Nobel de médecine et de physique 2022. - CVN/VNA