L'Autorité nationale vietnamienne du tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré que Tan Hoa était reconnue pour ses ressources culturelles et naturelles diverses et exceptionnelles, ainsi que pour ses engagements et ses actions visant à respecter les principes du tourisme durable.Tan Hoa, une commune montagneuse du district de Minh Hoa, possède des paysages naturels à couper le souffle et des identités culturelles particulières. Dans le passé, elle était fréquemment touchée par des inondations en raison de sa situation géographique.Au cours des dernières années, les résidents locaux se sont engagés dans des activités touristiques pour contribuer à réduire durablement la pauvreté. Avec le soutien des entreprises, Tan Hoa est devenu un village touristique adapté aux conditions météorologiques et proposant de nombreux produits touristiques uniques et typiques.

Photo : VNA

Lancée en 2021, l'initiative ‘’Meilleurs villages touristiques’’ de l'OMT fait partie du programme de l'OMT sur le tourisme pour le développement rural. Le programme vise à favoriser le développement et l'inclusion dans les zones rurales, à lutter contre le dépeuplement, à faire progresser l'innovation et l'intégration des chaînes de valeur grâce au tourisme et à encourager les pratiques durables.Les villages sont évalués dans neuf domaines clés, à savoir les ressources culturelles et naturelles ; promotion et conservation des ressources culturelles; durabilité économique; durabilité sociale; la durabilité environnementale; développement du tourisme et intégration des chaînes de valeur ; gouvernance et priorisation du tourisme ; infrastructures et connectivité ; et santé, sûreté et sécurité.- VNA