Hanoi (VNA) – Le principal fournisseur de services informatiques vietnamien FPT Software a ouvert un centre de développement nearshore dans la ville de Nanning, dans la province chinoise du Guangxi, afin de mieux servir le marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs, en particulier dans l’industrie automobile.

Le contingent de FPT Software, à Nanning, dans la province chinoise du Guangxi. Photo : VNA



Il s’agit du deuxième bureau de FPT en Chine, après le premier ouvert à Shanghai en 2017. Le nouveau centre marque le 65e bureau de l’entreprise dans le monde.

FPT Software dispose d’une main-d’œuvre solide pour répondre à la demande croissante dans le secteur automobile, avec plus de 3.800 ingénieurs et experts informatiques qui soutiennent actuellement les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Ses services et solutions automobiles répondent également aux normes internationales AUTOSAR établies par les géants de l’industrie automobile.

Au cours des deux prochaines années, le centre nouvellement créé devrait compter 200 employés et élargir la clientèle dans le domaine de la technologie automobile et de la fabrication de semi-conducteurs en Chine et dans le monde, ainsi que dans d’autres domaines tels que la finance, la banque et la santé.

Situé dans le district de Liangqing, le nouveau centre de livraison de FPT Software est proche de nombreuses universités de premier plan, couvrant de nombreuses disciplines allant du commerce et de la technologie aux études sociales.

Cela permet à FPT Software de travailler plus étroitement avec les universités et les établissements d’enseignement locaux pour développer un solide vivier de talents, en exploitant l’industrie informatique en pleine croissance de la région.

De plus, en tant que capitale de la province du Guangxi, Nanning n’est qu’à 380 kilomètres de Hanoi au Vietnam. Son emplacement stratégique facilite les échanges commerciaux et de formation entre les deux pays. – VNA