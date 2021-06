New York (VNA) - Adoptée par 184 voix pour, l’Assemblée générale de l’ONU a une nouvelle fois rejeté 23 juin à une écrasante majorité, l’embargo économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis depuis près de six décennies, soulignant la nécessité d’y mettre fin dans les plus brefs délais.

Le Vietnam a voté en faveur de la Résolution onusienne, tout en appelant l'administration américainne à inverser la tendance actuelle de sa politique à l’égard de Cuba, dans l’intérêt des peuples cubain et américain, et pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

Dans son discours, l’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a estimé que l’embargo contre Cuba est le système de sanctions unilatérales le plus injuste et le plus long jamais imposé à un pays dans l’histoire du monde moderne.

Le Vietnam s’est toujours opposé à toute mesure coercitive unilatérale à l’encontre d’un État souverain et l’embargo contre Cuba constitue un obstacle sérieux aux efforts du peuple et du gouvernement cubain visant à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030, a souligné l’ambassadeur Dang Dinh Quy.

Le Vietnam se joint à la communauté internationale pour appeler les États-Unis à mettre fin à cette mesure unilatérale afin que Cuba puisse être libre de participer équitablement aux relations économiques et commerciales, conformément au droit international, a-t-il précisé.

Le diplomate vietnamien a salué dans le même temps la volonté de Cuba de poursuivre un dialogue respectueux et une coopération sur des sujets d’intérêt commun avec les États-Unis, sur la base de l’égalité, de la réciprocité et du respect de la souveraineté nationale et de l’indépendance. -VNA