Hanoï (VNA) - Les exportations de produits à base de noix de coco s'élevaient à 900 millions de dollars l'an dernier et devraient atteindre un milliard de dollars cette année, selon l'Association vietnamienne de la noix de coco.

Les exportations de noix de coco devraient dépasser un milliard de dollars cette année. Photo: VNA

Cao Ba Dang Khoa, secrétaire général par intérim de l'Association, a déclaré que le pays s'est hissé à la quatrième place en Asie en termes d'exportations de noix de coco.Chaque partie du cocotier - fruits, bois, feuilles - a une utilité, a-t-il déclaré.L'industrie de transformation a développé quelque 200 produits comme les bonbons, les fibres, le charbon de bois, l'huile, le lait de coco et les tapis, en plus de la noix de coco fraîche.Il a investi dans les technologies de production pour fabriquer des produits de qualité internationale et exporter vers de nombreux marchés, y compris les plus exigeants, a-t-il déclaré.Les entreprises ont exporté du bois de noix de coco l'année dernière, et de nombreuses entreprises signalent désormais d'importantes commandes à l'exportation pour ce bois et la coque de noix de coco pour la fabrication d'objets artisanaux, a-t-il déclaré.L'Association se coordonne avec plusieurs industries et localités pour organiser des activités visant à accroître la capacité de production et à créer des marques pour les produits à base de noix de coco, a-t-il déclaré.Avec une commercialisation appropriée, les produits à base de noix de coco gagneraient du terrain sur les marchés internationaux, a-t-il déclaré.L'Association prévoit d'ouvrir des bureaux dans plusieurs villes et provinces, a-t-il précisé.L'industrie est confrontée à des défis, notamment l'absence d'un ensemble autonome de normes et de règles pour les variétés de noix de coco et la traçabilité de l'origine du bois, a-t-il déclaré.Le Vietnam compte 175.000 hectares de cocotiers, principalement dans le delta du Mékong et la côte centrale, le premier représentant près de 80 %.- VNA