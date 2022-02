Hanoi (VNA) – Au cours de la période 2022-2023, le Vietnam vise 9 millions de touristes internationaux et 70 millions de touristes nationaux. Le revenu total du tourisme devrait être de 400.000-450.000 milliards de dôngs.

Touristes visitant le temple de la Littérature à Hanoi. Photo d'illustration: VNF





Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de signer un document à remettre au Premier ministre portant sur le «Programme de développement touristique du Vietnam pour 2022-2026».

Aux termes de ce document, au cours de la période 2022-2023, le secteur touristique vise 8-9 millions de touristes internationaux (45 à 50% du total en 2019); 65-70 millions de touristes nationaux (75 à 80% du total en 2019). Le revenu total du secteur devrait être de 400.000 à 450.000 milliards de dôngs. (soit 50 à 55 % du total en 2019).

Au cours de cette période, l’accent sera mis sur le soutien aux entreprises touristiques, le développement de nouveaux produits pour assurer la sécurité contre l’épidémie, en fonction des besoins et des tendances du marché.



En outre, les activités de communication et de promotion touristique sur les principaux marchés nationaux et internationaux, conformément aux nouvelles tendances du marché seront également renforcées. En même temps, le secteur touristique mettra en œuvre la transformation numérique dans ses activités, assurera la sécurité des touristes, déploiera l’application du «passeport vaccinal», accueillera les arrivées internationales dans certaines localités et soutiendra la formation et le développement des ressources humaines pour répondre aux exigences de la relance du tourisme.

Au cours de la période de 2024 à 2026, le Vietnam vise 15 à 16 millions de touristes internationaux en 2025 (équivalent à 40 à 45% de l’objectif stratégique fixé) ; environ 75 à 80 millions de touristes nationaux (soit 60 à 65% de l’objectif stratégique), et des recettes touristiques de 680.000-780.000 milliards de dôngs (équivalent à 40 à 45% de l’objectif stratégique).

D’ici 2026, le nombre de touristes internationaux atteindra 18 millions (soit une augmentation de 20% par rapport à 2025), celui de touristes nationaux, 85 millions (13,3%), et le chiffre d’affaires 800.000 à 900.000 milliards de dôngs (en hausse de 15,5 à 17,5% par rapport à 2025).

Au cours de cette période, la priorité sera donnée à la mobilisation de toutes les ressources pour promouvoir un développement touristique rapide et durable dans les conditions de la "nouvelle normalité", en s’efforçant d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement du tourisme jusqu’en 2030, tout en se concentrant sur le développement de produits touristiques uniques dans chaque localité et région.

L’accent sera également mis sur l’investissement dans les infrastructures de circulation et techniques dans les zones touristiques nationales, le développement d’installations matérielles et techniques et de services touristiques pour former des pôles touristiques synchrones, de qualité, à grande échelle et de classe mondiale. – CPV/VNA