L'entretien entre le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et la consule honoraire du Vietnam au Paraguay, Mme María del Carmen Pérez. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le Vietnam souhaite promouvoir et élargir sa coopération avec le Paraguay dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et du tourisme, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc lors de son entretien avec la consule honoraire du Vietnam au Paraguay, Mme María del Carmen Pérez.Lors de cette rencontre tenue dans le cadre de la visite officielle en Argentine du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, le diplomate Ha Kim Ngoc a souligné le soutien efficace et la bonne coordination de la consule honoraire avec l'ambassade du Vietnam en Argentine, contribuant à la promotion des relations entre le Vietnam et le Paraguay.Il a déclaré que la visite officielle en Argentine du président de l'Assemblée nationale du Vietnam visait à affirmer la volonté du Vietnam d’attacher de l’importance à ses relations avec le Paraguay et de son souhait de les renforcer.Il a approuvé la proposition du Paraguay d'augmenter la valeur du commerce bilatéral de 100 millions de dollars par an à plus de 200 millions ces deux prochaines années.