Photo d'illustration: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'efforce de développer durablement sa pêche et de promouvoir des pratiques responsables tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques et en préservant la biodiversité, selon un projet de plan national de protection et d'exploitation des ressources aquatiques de 2021 à 2030, avec vision pour 2050.

Dans le cadre de ce plan, le pays exploitera efficacement les ressources aquatiques tout en les protégeant et préservant la biodiversité d'ici 2030, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

D'ici 2050, le Vietnam envisage de devenir une nation dotée d'un secteur de la pêche durable et moderne qui se rapprochera de ceux d’autres pays de la région et du reste du monde. Il vise également à protéger et à enrichir efficacement la biodiversité, à améliorer les moyens de subsistance et le niveau de vie des habitants côtiers, en contribuant à assurer le bien-être social et à défendre l'indépendance et la souveraineté nationales.

Vingt-huit localités côtières vietnamiennes redoublent d'efforts pour appliquer la loi de 2017 sur la pêche et faire retirer le «carton jaune» de la Commission européenne (CE) sur les produits de la pêche en provenance du Vietnam.

Au cours de la dernière décennie, la production halieutique du Vietnam a atteint 8,4 millions de tonnes et le secteur a fourni des emplois directs et indirects à environ 4,8 millions de personnes.-VNA