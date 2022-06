Hanoi (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a reçu jeudi 30 juin à Hanoi le ministre japonais de la Justice Furukawa Yoshihisa, estimant que les relations entre les deux pays sont à leur meilleur niveau.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm (à droite) et le ministre japonais de la Justice Furukawa Yoshihisa à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA

Le ministre Tô Lâm a constaté avec joie que la coopération entre le Vietnam et le Japon a enregistré é de grandes réalisations dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce et de la culture.



Il a hautement apprécié les relations entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère japonais de la Justice, comme en témoignent l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées signé en 2019 et entré en vigueur en août 2020, et l’Accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale récemment signé par le ministère japonais de la Justice et le Parquet populaire suprême du Vietnam.



Dans les temps à venir, il a espéré que les deux parties continueront à promouvoir les négociations et à signer des accords importants pour servir la lutte contre la criminalité entre les deux pays ; à renforcer leur coordination pour assurer la sécurité et la sûreté pour les visites des hauts dirigeants des deux pays, les événements majeurs dans chaque pays, et se coordonner pour protéger les citoyens, les bureaux de représentation dans chacun des deux pays.

Le ministre Tô Lâm a demandé au Japon de continuer à faire avancer les projets d’aide pour le ministère vietnamien de la Sécurité publique afin de contribuer à la construction d’une force de police vietnamienne de plus en plus forte.

Pour sa part, le ministre Furukawa Yoshihisa a hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale et s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays en général, entre le ministère japonais de la Justice et le ministère vietnamien de la Sécurité publique en particulier se développe chaque jour davantage. – VNA