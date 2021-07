Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam va recevoir trois millions de doses supplémentaires du vaccin anti-COVID-19 Moderna accordées par le gouvernement américain via le dispositif de partage Covax cette semaine.

C'est ce qu'a déclaré le 19 juillet le professeur et docteur Dang Duc Anh, directeur de l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie et chef du Comité exécutif du programme national élargi de vaccination.

En outre, le Vietnam recevra 100.000 doses de vaccin en provenance du gouvernement roumain.

Le pays est en train de proposer au gouvernement chinois d'accorder une aide non remboursable de cinq millions de doses de vaccin Sinopharm.



Lundi soir, le ministère de la Santé a déclaré que Pfizer a convenu d'augmenter le nombre de vaccins anti-COVID-19 fournis au Vietnam au troisième trimestre de 3 millions à 3,5 millions de doses.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a également accepté de vendre de 20 millions de doses en 2021, apportant le nombre de vaccin vendu au Vietnam à 51 millions de doses.

Ainsi, on s'attend à ce qu'en 2021 et au début de 2022, le Vietnam pourrait recevoir un total de 175 millions de doses.



Actuellement, le pays a reçu plus de 10,6 millions de doses dont 7,1 millions d'AstraZeneca, deux millions de Moderna et 194.200 de Pfizer.

Plus de 4,283 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées tandis que 306.475 personnes ont reçu les deux injections nécessaires.

Selon le professeur Dang Duc Anh, plus de 26 millions de doses de vaccins seront arrivées au Vietnam au 3e trimestre et environ 65,5 millions au 4e trimestre. Parmi elles, 20 millions de doses vaccin Pfizer seront accordées aux enfants de moins de 18 ans.

Le Vietnam a parvenu à un consensus concernant le transfert de la technologie des vaccins américains et russes ainsi que un accord visant à soutenir les unités nationales pour accélérer les progrès de l'essai clinique, selon le ministère de la Santé. -VNA