Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (gauche) rend visite à des chercheurs et volontaires participant aux essais cliniques du vaccin Nano Covax. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 26 mars à Hanoï, l'Académie de médecine militaire (ministère de la Défense) a effectué la deuxième injection du vaccin Nano Covax sur des volontaires dans le cadre de la 2e phase d’essai de ce vaccin contre le coronavirus.

L’événement a eu lieu en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également chef du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19.

La durée de recherche et de production du vaccin Nano Covax a été raccourcie au maximum possible pour assurer les conditions scientifiques et son innocuité, dans le but d'avoir rapidement un vaccin anti-COVID-19 efficace, a déclaré le général de division, professeur et docteur Do Quyet, directeur de l'Académie de médecine militaire.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé sa confiance en les chercheurs participant à la recherche et au développement de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam.

A rappeler qu’entre le 26 février et le 10 mars, l'Académie de médecine militaire et l'Institut Pasteur de Ho Chi Minh-Ville ont effectué la première injection du vaccin Nano Covax sur 560 volontaires âgés de 18 à plus de 60 ans, dans le cadre de la 2e phase d'essai.

Auparavant, lors d'une réunion de la permanence du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, un représentant du ministère de la Santé avait dit que le vaccin Nano Covax serait étudié pour la 3e phase de mai à septembre.

Le Nano Covax, premier vaccin au Vietnam à donner lieu à des essais cliniques sur l'homme, est développé par la Société de biotechnologies pharmaceutiques Nanogen. -VNA