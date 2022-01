Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, les gens ont dû passer à l'apprentissage, au travail et au divertissement en ligne, et la demande d'Internet a également augmenté, créant ainsi une opportunité de développer l'industrie des télécommunications, posant également de nombreux défis aux fournisseurs nationaux d'abonnements haut débit fixes et mobiles.

Par conséquent, le développement des infrastructures de télécommunications et des services Internet haut débit pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs est un objectif de cette industrie en 2022.

Doan Quang Hoan, secrétaire général de l'Association de la radio et de l'électronique du Vietnam (REV), a déclaré que les utilisateurs ne se soucaient presque pas du nombre de Mbps de la vitesse du réseau, mais s’intéressaient de la stabilité des services Internet.

Selon les statistiques du Département des télécommunications du ministère de l'Information et des Communications, à la fin de 2021, le Vietnam comptait 70,9 millions d'abonnés au haut débit mobile, soit 57,23 % du nombre total d'abonnés mobiles, en hausse de 4 % en glissement annuel; et 18,79 millions d'abonnés au haut débit fixe, en hausse de 14,59 % en variation annuelle.

Photo: VNA

Bien que la tendance au développement des services haut débit fixes soit inévitable pour servir la transformation numérique au Vietnam en général ainsi que l'augmentation de la demande des gens pour l'utilisation d'Internet en particulier, la pression sur les revenus des télécommunications est toujours très élevée.

Le revenu moyen par unité (ARPU) des abonnements au haut débit fixe au cours des dix mois de 2021 n'était que d'environ 137.000 dongs (soit environ 6 dollars), en baisse de 8 % par rapport à 2020 (149.000 dongs). Parmi près de 18 millions d'abonnés au haut débit en fibre optique au Vietnam, jusqu'à 83 % utilisent des forfaits avec des vitesses inférieures à 100 Mbps, ce qui rend la vitesse du haut débit en fibre optique au Vietnam encore bien inférieure à celle de certains pays de la région.

Hoang Duc Dung de Viettel Network Corporation, une filiale du groupe des industries et des télécommunications de l'armée Viettel, a déclaré que le Vietnam était l'un des marchés avec les tarifs Internet les moins chers au monde, se classant 12e sur les 211 pays et territoires en termes de tarifs Internet haut débit fixes. En 2021, la capacité Internet a augmenté rapidement, mais les revenus n'ont augmenté que de 2 % par an. C'est une grande pression sur les fournisseurs de services de télécommunications, a-t-il ajouté.

Le directeur adjoint de l'Autorité des télécommunications du Vietnam, Nguyen Phong Nha, a estimé que pour améliorer la qualité de l'Internet haut débit, il fallait mettre l'accent sur la mise à niveau de la bande passante et de la capacité des modems, l'élargissement de la bande passante nationale et internationale et l'ajustement des normes.-VNA