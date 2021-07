Hanoï, 19 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé au ministère de la Santé de préparer le projet de création de l'Institut national des vaccins, articulé avec un centre d'études sur le transfert de technologie pour la production des vaccins.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA

C'est une étape pour matérialiser la vision du Vietnam sur la promotion de la coopération entre les secteurs dans la construction et le développement de centres de recherche et les essais précliniques et cliniques de vaccins conformes aux normes internationales.Sous la direction du ministère de la Santé, les universités, instituts et hôpitaux élaboreront un plan concret pour la mise en place de l'Institut, tandis que d'autres minstères prévoiront des mesures pour garantir les ressources financières et humaines de l’Institut.