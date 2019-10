Le pont d'Or, dans le complexe Sun World Ba Na Hills, à Da Nang a été classé dans le top 100 des destinations les plus merveilleuses au monde, voté par le magazine Time. Photo: Trithuctre



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devient une destination attrayante sur la carte du tourisme mondial. Hanoï, Hoi An, Nha Trang, Phu Quoc, Sa Pa, Ha Long... figurent parmi les destinations plus attrayantes que les autres dans la région asiatique.



Selon l’Association des tours opérateurs des Etats-Unis (USTOA), l'Italie est considérée comme la destination la plus attrayante en 2019, suivis par l'Islande, le Japon, le Vietnam, l'Australie, la France, l'Espagne, la Colombie, le Cambodge et le Portugal. En Asie, le Vietnam est deuxième derrière le Japon en termes d'attractivité pour les touristes américains.



En septembre dernier, selon Australian News, le Vietnam a dépassé Bali pour devenir la destination préférée des touristes australiens. "L'attrait de l'île d'Indonésie s'affaiblit. En conséquence, le Vietnam est une nouvelle option pour les touristes du pays des kangourous, en raison de la sécurité comparée à de nombreuses autres destinations dans le monde, des gens sympathiques, de la culture unique et de la cuisine diversifiée…".



La confiance des visiteurs internationaux venus de pays développés comme les États-Unis et l'Australie montre que la qualité du tourisme au Vietnam s'est nettement améliorée. Le Vietnam attire non seulement des touristes chinois à faibles dépenses, mais cible également les touristes de luxe.



Selon l’Administration nationale du tourisme, entre janvier et septembre, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 12,9 millions et approchera progressivement de la barre des 17,5-18 millions en 2019. Le nombre d'Asiatiques a progressé de 9,9% en un an, d'Européens, de 5,3% et d'Américains, de 6,2%.



La position du tourisme vietnamien s'élève avec de nombreux endroits du Vietnam figurant dans les classements des destinations les plus impressionnantes dans le monde pendant 2018-2019 ou des sites à découvrir absolument.



Le pont d'Or, dans le complexe Sun World Ba Na Hills, à Da Nang a été classé dans le top 100 des destinations les plus merveilleuses au monde, voté par le magazine Time. La plage Kem, à Phu Quoc, province de Kien Giang a été sélectionné par 1.200 experts internationaux du voyage dans le réseau Flight Network (Canada) en tant que l’une des 100 plus belles plages de la planète. La chaîne de montagnes Hoang Lien Son avec le téléphérique Fansipan-Sapa le plus élevé et le plus long du monde figure parmi les 28 destinations les plus attrayantes au monde, selon le National Geographic.



En 2019, d'autres endroits du Vietnam continuent d’être honorés. Hanoï s'est classée au 15e rang sur la liste des 25 meilleures destinations au monde pour voyager réalisée par TripAdvisor. La vieille ville de Hoi An a été élue meilleure ville touristique du monde par le magazine Travel and Leisure, surpassant des noms connus tels que Chiang Mai, Bangkok (Thaïlande), Tokyo, Kyoto (Japon), Rome (Italie)...



