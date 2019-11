Ho Chi Minh-Ville vue d'en haut. Photo: thanhyenland

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été évalué comme une économie ouverte, attirant de nombreux investisseurs étrangers et rattrapant les flux commerciaux en Asie. C'est ce qui est ressorti du 4ème Forum asiatique de coopération économique Horasis 2019, qui s’est tenu récemment à Binh Duong, réunissant des dirigeants, des experts et des entreprises de 60 pays et territoires du monde entier.



Un Vietnam développé et dynamique



Actuellement, le commerce mondial traverse une période difficile. De nombreuses puissances économiques montrent des signes de ralentissement de la croissance. Cependant, le Vietnam est l’un des rares pays d’Asie à maintenir une croissance relativement élevée. Par conséquent, le Vietnam devient une économie dynamique et attrayante pour les investisseurs étrangers au sein de l’ASEAN.



Le PIB du Vietnam a maintenu son taux de croissance de plus de 7% en 2018 et atteindra plus de 6,5% en 2019. Le Vietnam se classe 67e sur 141 pays et territoires du monde entier en termes de compétitivité mondiale, en hausse de 10 places par rapport à 2018. Par conséquent, le Vietnam est considéré comme une économie développée et dynamique dans la région asiatique.

Le pays a signé ou s'apprête à signer 16 accords de libre-échange (ALE) avec de nombreux pays du monde. Cela l'aide à devenir une économie ouverte, séduisant de nombreuses entreprises étrangères. le pays compte plus de 30.000 projets d'entreprises étrangères d'un montant total de 360 milliards d’USD. “L'objectif du Vietnam est de devenir un pays développé à l'horizon 2045”, a souligné le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue.



Selon Frank Jurgen Richter, président du Forum de coopération économique asiatique Horasis, l'Asie est une région en forte croissance économique par rapport aux autres régions du monde. En particulier, le Vietnam participe à la plupart des ALE de nouvelle génération, créant ainsi dynamisme et avantages pour inciter les entreprises étrangères à y investir.



Ces 3-4 dernières années, le capital enregistré au Vietnam a augmenté. Les entreprises étrangères investissant au Vietnam ont décaissé leur capital par anticipation, de sorte que les projets ont été rapidement achevés et mis en service, apportant une contribution majeure à la croissance nationale.



Saisir les opportunités en temps opportun



Le Vietnam est l’un des pays de l’ASEAN qui a bien saisi les occasions commerciales avec des pays et territoires du monde entier. Les entreprises vietnamiennes participent progressivement à la chaîne de valeur mondiale. Par conséquent, la valeur d’exportation du Vietnam ces dernières années n'a cessé d'augmenter, de plus de 10% par an.



Selon Tan Yinglan, du Fonds de capital-risque Insignia Ventures Partners (Singapour), l'ASEAN joue un rôle important dans le développement économique mondial. Le Vietnam est l’un des pays leaders de l’ASEAN en termes de développement économique. Récemment, la guerre commerciale américano-chinoise a forcé 60 entreprises étrangères implantées en Chine à se délocaliser. L’ASEAN, dont le Vietnam, devient une destination de choix pour ces entreprises. Ainsi 30 d’entre elles sont venues investir au Vietnam.

Les entreprises multinationales apprécient l’environnement d’investissement au Vietnam du fait que les entreprises nationales appliquent les technologies et les tendances de développement dans le monde. En outre, le gouvernement vietnamien approuve toujours les politiques innovantes, ce qui permet aux entreprises étrangères d’y investir plus facilement.



Don Lam, de VinaCapital Vietnam, a déclaré que le Vietnam arrive en tête en termes de signature des ALE. En outre, il participe aux échanges commerciaux avec la plupart des pays du monde.



Liens pour le développement commun



La plupart des experts économiques de 60 pays et territoires ont émis ce message: “Pour se développer de manière durable, le Vietnam et les autres pays asiatiques doivent avoir des liens étroits”.



Selon Huynh Thang d'InnoLab Asia Vietnam, le Vietnam a coopéré avec succès avec les pays d'Asie pour participer aux chaînes de valeur mondiale, contribuant à une croissance économique élevée et stable. Dans les temps à venir, le Vietnam devrait accorder une plus grande attention aux start-ups et continuer d'élargir sa coopération. “La coopération en Asie est au cœur de la concurrence pour le développement durable”, a-t-il souligné. -CPV/VNA