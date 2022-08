Hanoi (VNA) – L’agence de voyages écossaise Skyscanner a inclus le Vietnam dans sa liste des six destinations gastronomiques les plus abordables aux côtés du Mexique, de l’Inde, de la Thaïlande, du Népal et de Singapour.

Cao lau est l'une des spécialités que les touristes ne doivent pas manquer à Hôi An. Photo : Netspace

Skycanner a commenté: "Si vous avez déjà eu l’occasion de déguster des bols de pho fumants, vous comprendrez pourquoi tant de touristes aiment tant le Vietnam."



Le pho est un plat typique et populaire omniprésent dans le pays, avec une variété d’options telles que la soupe de nouilles au bœuf avec sauce au vin (phở bò sốt vang), pho avec bœuf peu cuit ou incrustée de tendon.



Les gourmets peuvent essayer un bol de pho parfait pour aussi peu que 1,21 dollar et une bière locale pour environ 0,5 dollar.



Skycanner suggère aux visiteurs de ne pas oublier de déguster le sandwich vietnamien servi avec du porc, du pâté, du jambon cru et une variété de légumes frais.



Si vous avez l’occasion de visiter la vieille ville de Hôi An (Centre) où se croisent les influences culturelles chinoises, françaises et japonaises, vous dégusterez des plats locaux uniques. Les spécialités exceptionnelles de Hôi An qui doivent être mentionnées sont Cao lau, nouilles Quang et riz au poulet. – CPV/VNA