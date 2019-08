Réception en l’honneur du 72e anniversaire de l’indépendance de l’Inde organisé le 14 août à Hanoi. Photo : baoquocte.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam, un partenaire important dans la politique "Agir vers l'Est" de l'Inde, a affirmé l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Pranay Verma lors d’une réception en l’honneur du 72e anniversaire de l’indépendance de l’Inde organisé le 14 août à Hanoi.

S’exprimant à cette réception, l’ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Pranay Verma a retracé le parcours de lutte pour l’indépendance, de construction et de développement de l’Inde ainsi que les relations traditionnelles entre les deux pays.

Il a aussi souhaité le Vietnam assumant avec succès le rôle de la présidence de l’ASEAN en 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, mandat 2020-2021.

De son côté, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a espéré que les deux pays continueraient à partager des similitudes dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région. Il a exprimé sa conviction vers un bel avenir des relations d’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde pour les intérêts des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la prospérité de la région et du monde. -VNA