Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Asie-Pacifique, Bjorn Andersson, a déclaré apprécier les réalisations du Vietnam pour mettre fin à la sélection prénatale du sexe sur la base des stéréotypes de genre.

Le Vietnam a obtenu ces 15 dernières années des résultats remarquables pour mettre fin à la préférence à l’endroit des fils et à la sélection prénatale du sexe sur la base des stéréotypes de genre, a-t-il estimé lors d’un séminaire de consultation Sud-Sud en la matière qui a lieu les 4 et 5 octobre à Hanoï.

Lors du séminaire, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Thi Ha, a souligné que la promotion de l’égalité des sexes était une politique majeure et transversale du Parti et de l'État, et en même temps une tâche clé de la Stratégie de développement socio-économique du Vietnam.

Le Vietnam a amélioré et mis en œuvre plusieurs politiques, lois et mesures pour atteindre son objectif lié au sex ratio à la naissance, tels que la résolution N°21-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, la Stratégie démographique du Vietnam jusqu'en 2030, la Stratégie nationale de promotion de l’égalité des sexes pour la période 2021-2030…, a-t-elle ajouté.

Selon l’Office général des statistiques, la différence de sex-ratio à la naissance au Vietnam tend à diminuer, mais reste élevée. En 2021, le rapport de masculinité à la naissance au Vietnam était de 112 garçons pour 100 filles. La forte proportion d’hommes pourrait causer un excédent de 1,5 million d’individus masculins de 15 à 49 ans en 2059. -VNA