Photo d'illustration : VTV/CPV



Hanoï (VNA) - Le Vietnam devient un maillon important de la chaîne d'approvisionnement d’Asie, une nouvelle destination pour une série d'entreprises qui ont besoin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Nikkei Assia a rapporté que le Vietnam attirait bon nombre des principaux fabricants de puces au monde. En plus d'Apple et Samsung, Panasonic y étend son échelle. Récemment, le groupe américain Synopsys a également déclaré qu'il y soutiendrait la formation d'ingénieurs et y établirait un centre de conception de puces.



Okuda Yoshiki, conseiller en développement de la JICA (Japon) a déclaré: «Dans le passé, en plus du Japon, de nombreux autres pays dépendaient de la production chinoise. Cependant, la pandémie de COVID-19 a révélé les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, délocaliser des usines au Vietnam devient une tendance».



Le Vietnam attire de plus en plus d'entreprises manufacturières qui ont besoin de haute technologie. Selon Retail News, Boeing souhaite y développer sa chaîne d'approvisionnement en association avec de nombreuses entreprises nationales.



La page Vietnam Briefing a publié un article intitulé "Pourquoi le Vietnam devient un choix prometteur pour les entreprises américaines en Asie". La main-d'œuvre qualifiée et à bas coût, des infrastructures stables, un environnement sûr et des accords de libre-échange sont ce que recherchent les investisseurs américains. Cependant, il reste des défis à relever pour accroître l'attraction des investissements étrangers.



Selon Alain Cany, président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), «le Vietnam doit continuer à maintenir une politique fiable et cohérente sur les permis de travail, dont ceux pour les experts, la durée du séjour, assurer une bonne coordination entre les administrations centrale et locale pour attirer davantage d'investisseurs étrangers».



Les investissements étrangers stables, de grandes entreprises délocalisant leurs chaînes d'approvisionnement vers le Vietnam sont des preuves de la politique économique flexible du gouvernement, et en même temps, montrent les perspectives positives de l'économie vietnamienne dans les mois et années à venir. - CPV/VNA