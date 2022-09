Hanoi (VNA) – Le Vietnam est un ami et un partenaire important du Brunei dans la région, a affirmé mercredi 7 septembre le sultan Haji Hassanal Bolkiah en recevant le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le sultan Haji Hassanal Bolkiah (à droite) recevant le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le 7 septembre. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne est en visite officielle au Brunei pour coprésider la deuxième réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale (JCBC-2) entre les deux pays.Saluant la visite du ministre Bui Thanh Son, le sultan a demandé au ministre de transmettre ses souhaits et ses salutations aux dirigeants vietnamiens de haut rang.Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations majeures en matière de développement socio-économique, ainsi que pour l’amélioration de sa position et de son rôle dans la région.Pour sa part, le ministre Bui Thanh Son a également transmis au sultan les souhaits et les salutations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, du président Nguyên Xuân Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.Il a félicité le Brunei pour les réalisations enregistrées dans la prévention et le contrôle du Covid-19 et la présidence réussie de l’ASEAN en 2021, exprimant sa conviction que le Brunei mettra en œuvre avec succès sa Vision 2035, devenant une économie dynamique et durable avec une position plus élevée dans la région et le monde.Le ministre Bui Thanh Son a informé le sultan des résultats de la JCBC-2, affirmant que lui et le deuxième ministre brunéien des Affaires étrangères Dato Erywan Pehin Yusof ont passé en revue la coopération entre les deux parties et défini les orientations pour la période à venir.Ainsi, ils s’emploieront à construire prochainement un programme d’action mettant en œuvre le partenariat intégral 2023-2027, à promouvoir les investissements, à encourager les entreprises à coopérer dans les domaines prioritaires, répondant ainsi aux exigences de la relance post-pandémie et du développement durable dans des domaines tels que l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, l’énergie, le pétrole et le gaz, la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique.Les deux parties créeront également les conditions permettant à leurs entreprises d’accéder aux marchés respectifs.Le ministre Bui Thanh Son a propisé au sultan d’accorder plus d’attention au partenariat intégral Vietnam-Brunei, de reprendre bientôt les visites à tous les niveaux et de promouvoir un commerce équilibré en vue de réduire le déficit commercial du Vietnam.Il a également appelé le Brunei à faciliter la pénétration des produits vietnamiens, en particulier le riz, les produits agricoles et aquatiques conformes aux normes Halal, sur le marché brunéien.Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé au sultan d’encourager les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements, à améliorer la connectivité, à lancer des liaisons aériennes directes pour faciliter les liens économiques, culturels et touristiques ainsi que les échanges entre les peuples.Il a souligné les résultats de la coopération entre le Vietnam et le Brunei lors de forums régionaux et internationaux au cours des dernières années, espérant que les deux parties poursuivront leur étroite coordination dans les cadres multilatéraux et l’ASEAN afin de faire avancer la position de chaque pays et de contribuer à la consolidation de la solidarité et de la centralité du bloc régional.Le sultan du Brunei a noté avec plaisir l’évolution positive des relations bilatérales et a exprimé son soutien à la reprise rapide des échanges de délégations de haut rang. Il a également déclaré souhaiter se rendre à nouveau au Vietnam à un moment opportun.Exprimant son soutien aux propositions du ministre Bui Thanh Son, le sultan s’est engagé à demander aux ministères et organes du Brunei de se coordonner avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre les résultats de la JCBC-2, tout en renforçant le partenariat intégral de manière efficace et pratique, en apportant des intérêts pragmatiques aux peuples du deux pays. – VNA