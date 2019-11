Dans l'usine de Ford à Hai Duong. Photo: otosaigon.com

Hanoï (VNA) - La SARL Ford Vietnam vient de lancer un projet d’élargissement de son usine de construction et d’assemblage d'automobiles à Hai Duong (Nord) avec un capital supplémentaire de 82 millions de dollars.



Ainsi, ce capital contribuera de porter l’investissement total de Ford à Hai Duong à 185 millions de dollars et d’augmenter sa puissance annuelle de 14.000 autos à 40.000 en 2022.



Débarqué au Vietnam en 1995, ce géant américain a acquis de grands succès sur le marché vietnamien. Depuis le début de cette année, les ventes d’automobiles ont connu une forte croissance. Ce premier trimestre, on a observé une croissance de 39% des ventes d’automobiles par rapport à la même période de l’an dernier, de 91% pour le 2e trimestre et de 55,5% pour le 3e trimestre.



Le constructeur automobile japonais Toyota a déployé en 2018 son projet de porter sa production au Vietnam à 90.000 unités par an.



En tant que géant de l’industrie automobile venu du pays du Soleil-Levant, Mitsubishi Motors a déclaré son ambition d’élever sa capacité de production au Vietnam à 50.000 voitures par an contre 5.000 actuellement via la construction d'une 2e usine, à Long An (Sud) - la première étant à Binh Duong (Sud).



Hormis ces grands noms étrangers, deux géants domestiques, VinFast et Thaco, ont renforcé leurs investissements ces dernières années dans leurs usines.



La croissance considérable des ventes d’automobiles sur le marché domestique et les politiques prioritaires destinées à cette industrie du gouvernement vietnamien ont permis de stimuler des investissements supplémentaires dans ce secteur. -CPV/VNA