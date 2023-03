L’équipe vietnamienne de football masculine des moins de 17 ans (U17) se trouve dans le groupe D du tour final de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2023. Photo: AFC



Hanoï (VNA) – L’équipe vietnamienne de football masculine des moins de 17 ans (U17) se trouve dans le groupe D du tour final de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2023, aux côtés de grosses pointures régionales telles que le Japon, l’Inde et l’Ouzbékistan.

Les résultats du tirage au sort ont été annoncés le 30 mars à Bangkok, en Thaïlande, par la Confédération asiatique de football (AFC).

Le Japon, champion à trois reprises, est considéré comme le plus grand adversaire du Vietnam dans le groupe D, mais l’Inde et l’Ouzbékistan ne sont pas non plus des adversaires faciles.

La Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2023 se déroulera du 15 juin au 2 juillet en Thaïlande. L’entraîneur Hoang Anh Tuan convoquera 34 joueurs de l’équipe vietnamienne pour s’entraîner du 1er au 16 avril à l’Académie de football PVF dans la province de Hung Yen (Nord).

Le Vietnam a dominé le groupe F des éliminatoires de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2023, lui permettant d’accéder au tour final. Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales se qualifieront pour la Coupe du monde U17 2023 prévue en octobre prochain au Pérou. -VNA