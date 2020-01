Pham Minh Chinh, chef de la Commission centrale de l'organisation du PCV et la ministre japonaise des Affaires intérieures et des Communications, Takaichi Sanae. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam tient toujours en haute estime ses relations d'amitié et de coopération avec le Japon, le considérant comme un partenaire de premier rang et de longue date.

C’est a déclaré Pham Minh Chinh, membre du bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l'organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), en recevant le 8 janvier à Hanoï, la ministre japonaise des Affaires intérieures et des Communications, Takaichi Sanae.

Pham Minh Chinh, qui est également président de Groupe des députés d'amitié Vietnam-Japon, a apprécié le rôle et les contributions actives de la ministre japonaise au développement du partenariat stratégique bilatéral. Il lui a demandé de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines et la mise en place de l’e-gouvernance.

Pour sa part, la ministre japonaise a informé son hôte que son ministère et le ministère de l'Information et des Communications du Vietnam intensifieraient leur coopération dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), la poste et l’édification de l’e-gouvernance.

Takaichi Sanae a également promis qu'en tant que ministre et avec ses bons sentiments pour le Vietnam, elle continuerait de contribuer au développement des relations entre les deux pays dans l’avenir. -VNA