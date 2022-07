La vice-présidente Nguyên Thi Anh Xuân reçoit jeudi matin le docteur Takeshi Kasai, directeur régional de l' OMS pour le Pacifique occidental. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam tient en haute estime la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a affirmé la vice-présidente Nguyên Thi Anh Xuân en recevant jeudi matin le docteur Takeshi Kasai, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.

La vice-présidente l’a informé de la situation du Vietnam, notamment ses réalisations en termes du contrôle du COVID-19. Elle a également remercié l’OMS pour son soutien important au développement du secteur de la santé vietnamien.

Elle a suggéré que le bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, le bureau de l'OMS au Vietnam et le docteur Takeshi Kasai continuent à partager des informations, des expériences et des recommandations de l'OMS en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, et à soutenir le Vietnam dans la recherche et la production de vaccins contre le COVID-19. En outre, elle leur a proposé de soutenir son pays dans l'amélioration des capacités de soins de santé.



De son côté, le directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a déclaré apprécier les efforts du Vietnam dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Il s’est engagé à poursuivre son aide au Vietnam pour améliorer et développer son système de santé de base. –VNA