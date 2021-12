Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a prononcé un message à l'occasion de l'achèvement avec succès du mandat du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant sa fierté du pays en remplissant sa tâche assignée pour la période 2020-2021.Il a rappelé qu’à cette époque il y a deux ans, avec 192/193 voix pour, la plaque signalétique "Vietnam" a été solennellement placée dans la salle de réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, - une agence de première importance dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'agit d'un grand défi pour le Vietnam, dans le contexte de développements compliqués du monde et de lourds impacts de la pandémie de COVID-19.Le Vietnam a participé activement, proposé de nombreuses initiatives et apporté des contributions substantielles aux travaux du Conseil de sécurité , avec le message de « Partenariat pour une paix durable » dans la recherche de solutions pour prévenir et gérer les conflits, relier le Conseil de sécurité à l’ASEAN, répondant aux défis à la paix et à la sécurité internationales, sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.En rejoignant le Conseil de sécurité, le Vietnam a clairement démontré sa politique étrangère d'indépendance et d'autosuffisance pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation, la diversification et l'intégration internationale intégrale. D'un pays démuni et assisté par la communauté internationale, le Vietnam est devenu un partenaire actif, contribuant de manière proactive et responsable et rejoignant les Nations Unies pour résoudre de nombreux problèmes mondiaux de paix, de sécurité et de développement.Le Vietnam présente l'image d'un pays dynamique et innovant, avec un message fort de vision et d'aspiration à devenir un pays puissant jusqu'en 2045.Les efforts du Vietnam au Conseil de sécurité et son succès dans les affaires étrangères ont contribué à maintenir un environnement de paix et de stabilité et favorable au développement et à l'intégration internationale du pays, contribuant à renforcer la position du Vietnam.Le Vietnam a terminé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité avec de nombreuses estimations positives, avec l'aspiration commune de la communauté internationale à un monde de paix durable, sans guerres ni conflits et sans pauvreté et inégalité.« Le Vietnam est aujourd'hui confiant et prêt à assumer de nombreuses responsabilités internationales pour la paix et le développement durable. », a conclu Nguyen Xuan Phuc. - VNA