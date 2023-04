Hanoi (VNA) – Au premier trimestre de 2023, le commerce extérieur du Vietnam a atteint près de 154,3 milliards de dollars. Bien que le chiffre d’affaires à l’exportation ait diminué de plus de 13% par rapport à la même période de 2022, le pays a néanmoins réalisé un excédent commercial de plus de 4 milliards de dollars contre 1,9 milliard de dollars en 2022 et 2,5 milliards de dollars en 2021. Il s’agit là d’une base solide qui devrait permettre au Vietnam d’atteindre année.

Manutention au port de Hai Phong (Nord). Photo : VNA

La baisse des exportions vietnamiennes au cours des trois premiers mois de 2023 s’explique essentiellement par la chute de la demande de ses principaux partenaires commerciaux et ce, sur fond d’une lente reprise de l’économie mondiale et du resserrement de la politique monétaire dans de nombreux pays.

Cependant, certains secteurs ont tout de même observé de belles performances. En effet, sur les 14 produits ayant vu leur chiffre d’affaires à l’exportation s’élever à plus d’un milliard de dollars, 4 ont vu leur valeur afficher plus de 5 milliards de dollars. Il s’agit du téléphone et de ses pièces détachées; de l’électronique, de l’ordinateur et des pièces détachées; des machines et équipements ainsi que des produits d’habillement.

Afin de maintenir ses exportations, la filière textile a appliqué dès le quatrième trimestre de 2022 de nombreuses mesures pour diversifier ses fournisseurs de matières premières mais également ses débouchés d’exportation en profitant pleinement des retombées des accords de libre-échange.

Lê Tiên Truong, président du conseil d’administration du groupe du textile du Vietnam, a d’ailleurs partagé que les entreprises de textile devaient accepter toutes les commandes, même les plus petites, pour maintenir la production et diversifier leurs produits afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

"Nous poursuivrons cinq politiques: participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale, créer une chaîne d’approvisionnement fermée au sein du groupe du textile du Vietnam pour en faire un grand founisseur, honorer nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale qui deviendront à l’avenir des normes non financières auxquelles les fournisseurs devront répondre, accélérer la transformation numérique et l’automatisation et enfin investir davantage dans le développement et la formation des ressources humaines", a-t-il précisé.

Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, pour leur part, ont atteint plus de 11 milliards de dollars avec le riz et les légumes comme étant les deux produits phares. Les exportations de riz ont atteint près de 1,8 million de tonnes d’une valeur de 952 millions de dollars, soit une hausse de plus de 19% en volume et de plus de 30% en prix en glissement annuel. Au premier trimestre, le prix du riz vietnamien s’est élevé à 519 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis une décennie. A ce prix, le riz vietnamien est le plus cher du monde.

"Actuellement, notre production de riz se développe de manière plus durable. Nous avons un approvisionnement stable pour l’exportation. L’Inde maintient son interdiction d’exportation du riz, il s’agit donc d’une opportunité pour le Vietnam et les autres exportateurs de riz. Nous devons la saisir. De plus, la demande en riz de nos marchés traditionnels tels que la Chine et les Philippines est à la hausse. Le Vietnam devrait exporter environ 7 millions de tonnes de riz en 2023", a déclaré Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Au cours des 3 premiers mois de cette année, les exportations vietnamiennes vers les marchés traditionnels ont été maintenues. Le chiffre d’affaires à l’exportation avec les États-Unis, le plus grand importateur du Vietnam, a atteint 20,6 milliards de dollars et celui avec la Chine, 11,54 milliards de dollars. En outre, le Vietnam a réalisé un excédent commercial de près de 10,4 milliards de dollars avec l’UE grâce à un accord de libre-échange entre les deux parties.

Par ailleurs, l’excédent commercial avec les États-Unis s’est élevé à 17,5 milliards de dollars au premier trimestre malgré leurs exigences de plus en plus strictes en termes de sécurité sanitaire, de développement durable ou encore de résilience climatique, comme l’a souligné Dô Ngoc Hung, conseiller commercial du Vietnam aux États-Unis.

"Le Vietnam et les États-Unis font partie de nombreux mécanismes de coopération tant bilatéraux que multilatéraux. Ainsi, les marges restent importantes pour doper nos échanges commerciaux. En outre, Washington a salué l’engagement pris par le Vietnam lors du Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Cet engagement témoigne de la volonté de Hanoï de s’orienter vers une économie circulaire ainsi qu’une production bio et respectueuse de l’environnement, ce qui constitue un avantage compétitif pour les marchandises vietnamiennes à l’avenir", a-t-il expliqué.

Dans un contexte de baisse de la demande mondiale, d’inflation et de récession économique dans de nombreux pays, le ministère de l’Industrie et du Commerce appliquera des mesures plus appropriées pour augmenter les exportations, a déclaré son ministre Nguyên Hông Diên lors d’une réunion tenue le 31 mars à Hanoi avec les offices du commerce du Vietnam à l’étranger.

"Les offices du commerce du Vietnam à l’étranger doivent donner des évaluations et des prévisions sur la situation économique de leur pays d’accueil et informer le gouvernement de ses récentes politiques commerciales. Vous êtes également invités à proposer au gouvernement, aux collectivités locales et aux entreprises de nouvelles mesures afin de profiter pleinement des retombées des accords de libre-échange et de doper les exportations", a-t-il souligné.

Moteur de la croissance de l’économie vietnamienne, les exportations devraient enregistrer une croissance de 6% en 2023 avec un chiffre d’affaires d’environ 393-394 milliards de dollars, soit une progression de 22 milliards de dollars par rapport à 2022. Pour y parvenir, le gouvernement et le ministère de l’Industrie et du Commerce mettent à jour en permanence leurs prévisions de marché pour les entreprises domestiques et continuent de supprimer les obstacles pour faciliter leurs exportations. – VOV/VNA