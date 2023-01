L’ambassadrice et représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO Le Thi Hong Van (au milieu) participe au dialogue. Photo: VNA



Paris (VNA) - L’ambassadrice et représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO Le Thi Hong Van a réaffirmé la politique constante du Vietnam consistant à élever la position des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans tous les aspects, lors des événements marquant la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme.

Les événements, comprenant un Dialogue mondial sur la désinformation en ligne liée au genre et un dialogue intergénérationnel, ont été organisés le 25 janvier, à Paris par l’UNESCO.

En tant qu’oratrice principale représentant la région Asie-Pacifique, l’ambassadrice Le Thi Hong Van, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné la politique cohérente du pays consistant à valoriser pleinement le rôle et le grand potentiel des femmes dans le développement et la défense nationales, à élever la position des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines, de la politique, de l’économie et de la culture et de la société.

Le rôle et les contributions des femmes étaient toujours soutenus au cours du processus de construction de la communauté de l’ASEAN, a-t-elle remarqué.

Selon elle, le rôle des femmes vietnamiennes s’est de plus en plus affirmé dans les domaines de la politique et de la diplomatie. Beaucoup ont occupé des postes de leadership du Parti et de l’État. En particulier, le Vietnam a affiché un taux de femmes dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU supérieur à chiffre fixé par l’ONU.

Selon le rapport 2022 du Forum économique mondial sur l’écart entre les sexes, le Vietnam obtient un score de 0,705 sur une échelle de 0 à 1 en termes d’indice sur l’écart entre les sexes, se classant 83e place parmi 146 pays, contre sa 87e place en 2021.

La diplomate a également partagé les initiatives et les efforts du Vietnam en tant que présidente de l’ASEAN 2020, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et président de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), ainsi que la mis en œuvre efficace de nombreuses initiatives importantes visant à renforcer la coopération afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Lors des événements, les participants ont hautement apprécié les contributions actives et proactives du Vietnam, sa position croissante à l’échelle internationale dans la nouvelle période, décrivant le pays comme un exemple typique de la promotion du rôle et de l’engagement des femmes dans les programmes sur les femmes, la paix et la sécurité.

L’égalité des genres est l’une des deux priorités globales de l’UNESCO. Lors de la 41e session de l’Assemblée générale de l’UNESCO en novembre 2021, l’organisation a adopté la résolution 41C/57 choisissant le 25 janvier comme la Journée internationale des femmes dans le multilatéralisme. -VNA