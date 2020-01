Hanoi (VNA) – Le Vietnam a indiqué jeudi 9 janvier rester attentif aux études sur les activités relatives aux ressources en eau du Mékong, appelant à la responsabilité commune et à la garantie des intérêts équilibrés des pays riverains.

Le Vietnam suit avec intérêt, examine et évalue les activités liées aux ressources en eau du Mékong, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, au sujet de l’expérimentation chinoise du barrage de Jinghong sur le Mékong en Chine.Nous pensons qu’avec les intérêts légitimes de l’utilisation des ressources en eau du Mékong pour le développement, les pays ont une responsabilité partagée en ce qui concerne l’utilisation équitable et durable de l’eau et des ressources en eau du Mékong, garantissant les intérêts équilibrés de tous les pays riverains, pour la prospérité et le développement durable de la région, a-t-elle conclu. – VNA