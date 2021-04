Hanoï (VNA) - Les coopératives sont une composante économique importante, une base solide de l'économie nationale, c'est pourquoi le développement de l'économie collective est devenu une option du gouvernement vietnamien.

Photo d'illusrtation / VNA

Dans cet esprit, le gouvernement a publié un arrêté sur la création, l'organisation et les activités du Fonds d’assistance au développement des coopératives.

Le Fonds est chargé de récevoir, de gérer et d'utiliser des capitaux nationaux et étrangers ainsi que des sources de financement d'organisations et d'individus nationaux et étrangers conformément aux dispositions de la loi.

Le gouvernement vietnamien a mis en œuvre de nombreuses politiques, créant une force motrice pour promouvoir le développement des coopératives, ce qui a apporté des premiers résultats positifs au développement socio-économique, notamment dans le refus de la misère, le développement économique des ménages et l’édification de la Nouvelle ruralité. -VNA