Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, a exprimé son soutien aux initiatives du Cambodge visant à élaborer une déclaration sur les liens d’assurance au sein de l’ASEAN et à promouvoir le potentiel des femmes dans les affaires, la paix et la sécurité, lors de la 27e réunion du Conseil de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN (ASCC) le 30 mars.

Les délégués à la 27e réunion du Conseil de la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN (ASCC), le 30 mars. Photo : VNA

Dans son discours lors de l’événement virtuel, le responsable a souligné que les efforts de l’ASCC témoignent de la protection des facteurs qui favorisent le développement économique et social ; et garantissent les droits des travailleurs en général et des travailleurs migrants en particulier, construisant ainsi une société ouverte et adaptative et éliminant les inégalités existantes dans la société.Le ministre Dào Ngoc Dung a exprimé sa conviction que les récentes initiatives de l’ASEAN visant à promouvoir le rôle des jeunes de la région contribueront à la construction d’une Communauté de l’ASEAN cohésive et durable.Il a également partagé les efforts du Vietnam pour promouvoir la reprise post-épidémie, affirmant que le gouvernement vietnamien a publié des politiques pour aider les travailleurs et les entreprises à surmonter les difficultés.Le Vietnam a mis en œuvre avec succès sa stratégie vaccinale grâce à la plus grande campagne de vaccination jamais réalisée, devenant l’un des pays avec le taux de couverture vaccinale le plus élevé au monde, a-t-il indiqué.Les participants ont manifesté leur ferme soutien à une série d’initiatives lancées par le Cambodge, notamment en matière de jeunesse, de sport, de travail et de renforcement de l’entrepreneuriat féminin.Ils ont fait l’éloge des priorités et des efforts de l’ASCC pour connecter les gens avec les gens, placer les gens au centre du développement durable et ne laisser personne de côté, affirmant que les activités de la communauté sont de plus en plus substantielles et suivent de près les priorités internationales, régionales et nationales.Ils ont également félicité les secteurs de l’éducation des pays membres de l’ASEAN pour la promotion de la transformation numérique dans les activités éducatives et la réouverture des écoles dans la nouvelle normalité.Les ministres ont également soutenu l’élaboration d’une déclaration sur le maintien du rôle du sport dans la construction de la Communauté de l’ASEAN et la réalisation des objectifs de développement durable ; et un autre sur le renforcement de l’identité de l’ASEAN par la protection des sports et jeux traditionnels. – VNA