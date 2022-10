Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (à droite) et Shimo Hiroshi, vice-gouverneur de la préfecture japonaise de Wakayama. Photo: VGP



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a affirmé que son gouvernement soutenait toujours la promotion de sa coopération décentralisée avec le Japon, en recevant le 6 octobre à Hanoi, Shimo Hiroshi, vice-gouverneur de la préfecture japonaise de Wakayama.

Appréciant la visite de Shimo Hiroshi au Vietnam, Pham Binh Minh a souligné que que cela démontrait les efforts des autorités de cette préfecture japonaise pour booster la coopération avec le Vietnam.

Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam s’attachait toujours au renforcement de la coopération entre les localités des deux pays, considérant cela comme un canal efficace pour resserrer les liens dans le commerce, l'investissement, le travail et les échanges entre les deux peuples.

Il a également appelé les autorités de cette préfecture à continuer de bien exécuter les accords signés avec la partie vietnamienne, de renforcer l'établissement de relations de coopération avec les localités vietnamiennes, d'encourager leurs entreprises à investir davantage dans l'agriculture de haute technologie, la production de semences et la transformation des produits agricoles, forestiers et aquatiques, de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines et d'élargir l'accueil des ouvriers vietnamiens travaillant dans la province.

De son côté, Shimo Hiroshi a déclaré que le but de cette visite au Vietnam était de promouvoir la connectivité commerciale et la coopération dans le domaine du travail entre la province de Wakayam et les localités vietnamiennes.

La préfecture de Wakayama met activement en œuvre l'accord de coopération sur l'agriculture et la pêche avec le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, celui de coopération industrielle et commerciale avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a dit Shimo Hiroshi.

Elle promeut également les échanges entre les peuples, notamment l'initiative d'échange de lotus entre la ville de Kinokawa et la province de Quang Nam (Centre) lancée par le président de l'Union parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, faisant du lotus un symbole du lien spirituel entre les peuples des deux des pays, a ajouté Shimo Hiroshi.

Actuellement, la préfecture de Wakayama soutient la création de l'Association d'amitié Japon - Vietnam dans la province, dont Shimo Hiroshi devrait être le premier président.