Hanoï (VNA) - L'ambassadeur Dang Dinh Quy, représentant en chef de la mission vietnamienne auprès de l'ONU, a exprimé le soutien aux mesures intégrales mises en œuvre par le gouvernement libanais afin de répondre à l’aspiration du peuple.

«La souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance du Liban devaient être respectées et pleinement mises en œuvre.», a-t-il affirmé lors d’une visioconférence sur la situation au Liban, tenue le 13 mai sous l’égide du Conseil de sécurité de l'ONU.



M. Quy a également appelé les pays dans et hors de la région et les organisations internationales à continuer de soutenir le Liban.

S’exprimant lors de cet événement, Mme Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe chargée des questions politiques, a présenté la mise en œuvre de la Résolution 1559 du Conseil de sécurité sur le Liban ces dernières années.



Le gouvernement libanais fait face à une profonde crise socio-économique et de nombreuses mesures doivent être prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le gouvernement libanais a approuvé le 30 avril le plan de réforme économique et financière, mais la communauté internationale doit soutenir le pays dans la mise en œuvre de ce plan et la confrontation aux difficultés actuelles.



Concernant la Résolution 1559, Mme Rosemary DiCarlo a déclaré que ce document devait être pleinement mis en œuvre, y compris la fin des actes d'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'indépendance politique du Liban.



Lors de la conférence, les membres du Conseil de sécurité ont affirmé leur soutien à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance du Liban.

Les pays ont souligné que la garantie de la stabilité du Liban jouait un rôle important dans la sécurité et la stabilité de la région. Ils ont déclaré soutenir le gouvernement libanais dans la mise en œuvre de son plan de réforme ainsi que des mesures urgentes pour faire face aux problèmes complexes actuels, en particulier en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les pays ont également affirmé leur engagement à continuer de promouvoir la coopération et de soutenir le Liban. Certains pays ont applaudi l'acceptation par le gouvernement libanais des millions de réfugiés syriens et palestiniens, malgré leur situation difficile. -VNA