La session de 2023 du Comité spécial de la Charte des Nations Unies. Photo : VNA



New York (VNA) - Le Vietnam souligne l'importance du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international afin de maintenir la paix et la sécurité internationale, en particulier dans le contexte où le monde est actuellement confronté à de nombreux défis communs.



S’exprimant lors de la séance du 21 février de la session de 2023 du Comité spécial de la Charte, la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a souligné que les sanctions ne devraient être utilisées que comme le dernier recours. Afin d'éviter des effets néfastes sur les activités économiques et la vie des peuples, les sanctions doivent reposer sur une base juridique claire avec des objectifs et un délai d'application précis. La représentante du Vietnam a proposé aux comités et aux groupes d'experts d'examiner pleinement l'impact des sanctions sur les pays tiers.



Concernant le règlement des différends par des moyens pacifiques, la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa a affirmé que le Vietnam respectait toujours ce principe fondamental du droit international et soutenait les mesures mentionnées à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.



Dans le même temps, le Vietnam soutient le partage d'informations sur les pratiques nationales en utilisant les mécanismes et accords régionaux pour renforcer la confiance, prévenir et réduire les conflits.



La diplomate vietnamienne a noté qu'au niveau régional, l'ASEAN avait pris la tête dans les efforts visant à établir une série de mécanismes de dialogue efficaces tels que le Forum régional de l'ASEAN (ARF), et le Sommet de l'Asie de l'Est (EAS).





En plus de continuer à consolider les documents fondamentaux au service de la coopération amicale et du règlement des différends tels que le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), l'ASEAN et ses partenaires se sont également coordonnés pour mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale ( DOC) et négocier un Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément au droit international ainsi qu'à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.Le Comité spécial de la Charte des Nations Unies a été créé en 1975 pour discuter de la mise en œuvre de la Charte. Il se réunit chaque année pour discuter et examiner les propositions pertinentes. Depuis son adoption en 1945, la Charte des Nations Unies a été révisée trois fois, en 1963, 1965 et 1973. Sa session de 2023 a lieu du 21 février au 1er mars. -VNA

