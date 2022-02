Photo diffusée par la VNA



Hanoï (VNA) – Dans son discours préenregistré pour les débats thématiques de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur la vaccination universelle dans la lutte contre le COVID-19, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a souligné l'importance de la vaccination dans la prévention et le contrôle de la pandémie de coronavirus.



Il a affirmé que le Vietnam avait mené la plus grande campagne de vaccination dans son histoire. Plus de 190 millions de doses de vaccins ont été administrées à 97 % des personnes de plus de 18 ans et à près de 90 % des adolescents de plus de 12 ans, a indiqué le vice-Premier ministre, ajoutant que la vaccination des enfants de 5 à 12 ans était activement préparée.



Avec ces réalisations en matière de vaccination, le Vietnam a minimisé les impacts de la pandémie et est passé à une réouverture socio-économique sûre, flexible et efficace et à une reprise basée sur la transformation verte et numérique, a-t-il déclaré.



À cette occasion, le vice-Premier ministre a remercié les amis et partenaires du monde entier pour leur soutien en matière de vaccins, d'équipements et de fournitures médicales au Vietnam par le biais du programme COVAX ou de canaux bilatéraux.



Pham Binh Minh a en outre présenté plusieurs propositions afin que la communauté internationale atteigne l'objectif de la vaccination universelle, dont promouvoir la solidarité et la coopération internationales, augmenter l'approvisionnement en vaccins, aider les pays en développement à améliorer leurs capacités sanitaires, renforcer la coopération en matière de production et de transfert de technologies de production de vaccins pour les pays en développement.



Saluant l’élargissement par l’OMS de l'accès à la technologie basée sur l'ARN messager pour fabriquer des vaccins à cinq pays, dont le Vietnam, le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam ferait bon usage de cette opportunité de coopération très significative pour contribuer aux efforts internationaux communs visant à promouvoir la vaccination dans le monde. -VNA