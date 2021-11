e réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN ( La 22réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN ( ACAMM ). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam souligne l'importance de la coopération militaire et de défense de l'ASEAN alors que les défis régionaux continuent d'évoluer de manière compliquée dán le contexte de la pandémie de COVID-19.

S'adressant à la 22e réunion multilatérale des chefs d'armée de l'ASEAN (ACAMM-22) par vidéoconférence le 12 novembre, présidée par le commandant en chef adjoint du général adjoint des forces armées du Myanmar Soe Win, Nguyen Van Nghia a hautement apprécié le rôle crucial joué par la force de l'armée pour répondre à la crise sanitaire, affirmant que l'armée est la force centrale qui prend la tête des efforts conjoints des pays dans la lutte contre la pandémie.

Tout en partageant l'expérience du Vietnam dans la réponse au COVID-19, en particulier dans les localités les plus durement touchées par la pandémie, l'officier vietnamien a souligné la devise de s'adapter à la nouvelle situation normale au Vietnam dans les temps à venir et de réaliser le double objectif de prévention de la pandémie et de développement économique conforme aux perceptions communes des dirigeants lors des 38e et 39e Sommets de l'ASEAN.

Il a exprimé sa conviction que la coopération militaire et de la défense de l'ASEAN contribuera à contrôler la pandémie et à répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels, maintenant ainsi la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Soe Win a exprimé son espoir qu'à l'ACAMM-22, les forces armées des pays de l'ASEAN partageront leur expérience dans la réponse à la pandémie ainsi que leurs efforts pour promouvoir la reprise post-pandémie.

Au cours de l'événement, les chefs des délégations des pays membres de l'ASEAN ont échangé leurs points de vue sur le thème lié au rôle des militaires de l'ASEAN dans le relèvement post-pandémie proposé par le Myanmar.

Lors de l'événement, Soe Win a transmis la présidence de l'ACAMM et des activités connexes en 2022 au Vietnam.- VNA