Lê Thi Thu Hang, porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Photo: Ministère vietnamien des AE



Hanoi (VNA) – Lors des récentes conversations téléphoniques informelles avec les Etats-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et ces pays ont mis à jour la situation épidémique dans le pays, dans la région et dans le monde.

Le Vietnam et ces pays ont également partagé leurs expériences et mesures pour prévenir et contrôler le COVID-19, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, lors d’un point presse périodique du ministère, tenu le 14 mai à Hanoi.

Les modèles de coopération dans la protection des citoyens, la fourniture de matériel médical, l'aide humanitaire et le maintien des transports et des activités commerciales ... ont également été abordés lors de ces conversations téléphoniques, a-t-elle précisé.

Grâce à la coopération, aux échanges et aux conversations téléphoniques dans un esprit constructif et responsable, le Vietnam espère voir les pays et la communauté internationale contrôler et repousser bientôt l’épidémie ainsi que reprendre le développement socio-économique, a-t-elle déclaré.

Dans le contexte de l’évolution compliquée de l'épidémie de COVID-19 à travers le monde, entraînant de graves effets négatifs pour presque tous les pays, étant que membre responsable de la communauté internationale et avec le désir de contribuer à l'effort commun de lutte contre la maladie, le Vietnam a coopéré et coopère activement avec d'autres pays et les organisations régionales, en particulier l'ASEAN et les organisations des Nations Unies, a-t-elle souligné.

En conséquence, le Vietnam rejoint également de nombreux mécanismes d'échange sous diverses formes et à différents niveaux tels que des conférences internationales et régionales, des conversations téléphoniques bilatérales ou multipartites, des ministres et des vice-ministres, etc, a-t-elle conclu. -VNA