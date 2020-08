Lors de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï, 4 août (VNA) - Le Parti et le gouvernement vietnamiens attachent toujours de l'importance et souhaitent promouvoir le partenariat stratégique intégral avec l'Inde, a déclaré Tran Quoc Vuong, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).Lors d’une réunion avec l’ambassadeur indien Pranay Verma à Hanoï le 4 août, Tran Quoc Vuong, a souligné l’évolution des relations entre le Vietnam et l’Inde dans l’esprit du partenariat stratégique intégral bilatéral.Vuong a félicité l'Inde pour avoir remporté un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2021-2022, et a salué la coordination et le soutien du pays au Vietnam en tant que président de l'ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pendant le mandat 2020- 2021.Appréciant la position du gouvernement indien sur la question de la mer Orientale, il a affirmé la position constante du Vietnam selon laquelle les parties concernées devraient régler les différends en mer Orientale par des mesures pacifiques et respecter le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Pour sa part, Verma s'est réjoui des progrès de la coopération bilatérale dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité, de l'économie et du commerce ainsi que des échanges entre les deux peuples.Il a félicité le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leurs réalisations en matière de prévention et de contrôle du COVID-19.L’ambassadeur a exprimé l’espoir que le prochain 13e Congrès national du PCV serait un succès, affirmant qu’il pensait que sous la direction du Parti, le peuple vietnamien récolterait plus de succès.Le gouvernement indien souhaite des liens plus forts avec le Vietnam, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, a-t-il affirmé. -VNA