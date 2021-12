Moscou, 2 décembre (VNA) – Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération avec la Russie dans tous les domaines, notamment l'amitié traditionnelle avec le Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), a affirmé le 2 décembre le président Nguyên Xuân Phuc en visite officielle en Russie.

Le président Nguyên Xuân Phuc (droite) et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie Gennady Zyuganov. Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec le président du KPRF Gennady Zyuganov à Moscou, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie. Il a applaudi le rôle et les contributions du KPRF aux relations Vietnam-Russie, soulignant que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l'État vietnamien n’oublient jamais le grand soutien du KPRF et du peuple russe lors de la lutte pour la libération nationale d’hier, ainsi que dans l’œuvre actuelle du développement national.

Pour sa part, Gennady Ziouganov a félicité le Vietnam pour les réalisations que le pays a enregistrées au cours des dernières années malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, notamment l'organisation réussie du 13e Congrès national du Parti. Il s'est attendu à ce que la visite du président Nguyên Xuân Phuc contribue à créer une nouvelle impulsion pour les relations bilatérales, et a déclaré que le KPRF soutient toujours le renforcement de la coopération avec le Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc a exprimé sa conviction que sous la direction du président Gennady Ziouganov, le KPRF consolidera davantage son rôle important dans le domaine politique, contribuant à la construction d'une Russie prospère et puissante.

Les deux parties ont convenu de promouvoir davantage la coopération entre les deux Partis par le biais d'échanges et de réunions de délégations à tous les niveaux et d'une coopération étroite dans les forums multilatéraux.

Le président Nguyên Xuân Phuc a transmis les salutations et l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong au président du KPRF à se rendre au Vietnam.

Gennady Ziuganov a accepté l'invitation avec plaisir. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de V. I. Lénine, le président du KPRF Gennady Ziuganov a remis un Insigne au président Nguyên Xuân Phuc.- VNA