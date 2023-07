Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et Angela Pratt, représentante en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu, le 18 juillet à Hanoï, Angela Pratt, représentante en chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam.

Félicitant Angela Pratt pour son nouveau mandat au Vietnam, le vice-Premier ministre a hautement apprécié le rôle de coordination de l'OMS dans un contexte où le monde est confronté à de nombreux défis en matière de santé publique.

Après la pandémie, le Vietnam continue d'améliorer activement son système de santé afin de faire face à de futures épidémies potentielles. Tran Hong Ha a invité l'OMS à continuer d'aider le Vietnam à améliorer la qualité de son système sanitaire en général et de son système d'assurance maladie en particulier.

Il a demandé à l'OMS de continuer de fournir au Vietnam des produits médicaux, des médicaments, des produits biologiques et des vaccins de qualité et à un prix raisonnable, en particulier les vaccins qui manquent dans le programme de vaccination élargi du pays.

Tran Hong Ha a également discuté avec Angela Pratt de certaines questions spécifiques, telles que des solutions pour faire face aux maladies résultant de la pollution de l'environnement et de l'eau, la prévention et la lutte contre les méfaits du tabac, la résolution des obstacles dans l'accès et le transfert de la technologie de production de vaccins, la garantie de la qualité des médicaments, etc.

Pour sa part, Angela Pratt a déclaré que l'OMS continuerait collaborer étroitement avec le ministère vietnamien de la Santé pour renforcer l'accès aux vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination.

Elle a également remercié le Vietnam pour avoir participé activement aux programmes et aux plans de soins de santé futurs. -VNA