Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le ministre koweïtien du Pétrole, de l’Electricité et de l’Eau, Khaled Ali Al Fadhel. Photo: baochinhphu.vn



Hanoi (VNA) – Le Vietnam s'apprête à favoriser les investissements du Koweït dans le domaine gazo-pétrolier et de construction des infrastructures et souhaite obtenir plus d’aide publique au développement non remboursable (APD) du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre vietnamien qui a reçu le 26 avril à Hanoi le ministre koweïtien du Pétrole, de l’Electricité et de l’Eau, Khaled Ali Al Fadhel, a proposé au Koweït de faciliter l’entrée des produits vietnamiens sur son marché, notammpent les produits agricoles, les biens de consommation, les matériaux de construction.

Il a égélement demandé aux deux parties de renforcer les contacts de haut niveau et de continuer à se soutenir lors de forums internationaux. Les ministères et les secteurs des deux parties doivent se préparer activement pour assurer l'efficacité de la deuxième réunion du Comité mixte entre les deux pays, prévue pour le troisième trimestre de 2019 au Koweït.

Khaled Ali Al Fadhel, pour sa part, affirmé que les investisseurs koweïtiens souhaitaient continuer à investir au Vietnam dans les domaines comme l'énergie et le développement de l’infrastructure.

Trinh Dinh Dung et Khaled Ali Al Fadhel ont convenu que le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, dans la zone économique éponyme de la province de Thanh Hoa (Centre) jouait un rôle important dans la coopération économique, commerciale et d’investissement des deux pays, souhaitant voir les deux parties continuer de renouveler la gestion et l’exploitation de ce complexe pour garantir la sureté et l’efficacité. -VNA