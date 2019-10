Photo de famille de Nguyen Van Binh et des délégués.



Hanoï (VNA) – Dans le cadre du Sommet de l'Industrie 4.0 tenu les 2 et 3 octobre à Hanoï, Nguyen Van Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission de l'Economie du CC du Parti, a reçu mercredi une délégation de 60 experts, orateurs et entrepreneurs vietnamiens et étrangers participant à cet événement.

Le chef de la Commission de l'Economie du CC du Parti Nguyen Van Binh a analysé les contenus essentiels de la Résolution No 52 du Bureau politique sur certaines préconisations et politiques concernant la participation active du Vietnam à la quatrième Révolution industrielle.

Il a demandé aux experts, orateurs et entrepreneurs de coopérer activement avec le Vietnam et de le soutenir dans son processus de participation active à la quatrième Révolution industrielle, en mettant l’accent sur le développement de l’économie numérique, l’édification de villes intelligentes et de l’e-gouvernement.

Lors de cette séance de travail, plusieurs délégués ont partagé des expériences, proposé des politiques et programmes d’actions concrets pour réaliser la Résolution du Parti. -VNA