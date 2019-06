Entretien entre le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et le vice-président du Myanmar Myint Swe.



Nay Pyi Taw, 17 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a souligné le souhait du Vietnam de développer sans cesse les relations avec le Myanmar lors de son entretien avec le vice-président du Myanmar Myint Swe, à Nay Pyi Taw, le 17 juin.Lors de cet événement, qui faisait partie de la visite de travail de Vuong Dinh Hue au Myanmar du 16 au 18 juin, Myint Swe a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et diplomatiques. Il a hautement apprécié le rôle et la position de plus en plus élevée du pays dans la région et dans le monde, tout en lui adressant ses félicitations pour son élection à titre de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, avec un nombre record de voix.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a également félicité le Myanmar pour son développement et ses réalisations diplomatiques, affirmant que le Vietnam souhaitait développer les relations bilatérales stables et durables dans l'intérêt des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement de l'ASEAN.Au sujet des relations entre les deux pays, les responsables se sont déclarés ravis des progrès considérables accomplis dans tous les domaines, de la politique à la sécurité et à la défense, en passant par l’économie, le commerce, les investissements, l’énergie et le tourisme.Ils ont hautement apprécié les récentes visites mutuelles de haut rang, y compris une visite d'État au Myanmar du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, en août 2017 et un voyage au Vietnam du président Win Myint en mai dernier pour assister aux célébrations de la Journée de Vesak des Nations Unies.Les deux parties ont convenu d'accroître le nombre de visites mutuelles et de réunions de haut niveau dans les temps à venir. Ils ont également salué le maintien des mécanismes de coopération bilatérale, notamment le succès de la neuvième réunion du comité mixte de la coopération bilatérale à Hanoi en mars.Lors de l’entretien, l'hôte et l'invité ont examiné les moyens de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, pilier important des relations entre les deux pays, notamment en portant le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans un avenir proche.Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a remercié le gouvernement du Myanmar et lui a demandé de continuer à créer des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes d’opérer dans le pays, d’accélérer la délivrance des licences de projets vietnamiens et d’accorder un traitement préférentiel aux investisseurs vietnamiens.Le gouvernement vietnamien demande toujours aux entreprises vietnamiennes de respecter scrupuleusement la loi du Myanmar, de contribuer activement au développement socio-économique local et de mettre en œuvre des programmes de responsabilité sociale des entreprises, a-t-il affirmé.Les deux responsables ont également examiné les moyens de renforcer la coopération dans d'autres domaines tels que la sécurité, la défense, l'énergie, les télécommunications, l'agriculture et les transports.Ils se sont félicités de la mise en place du mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau de vice-ministres en 2019 et se sont engagés à intensifier les négociations sur les documents de coopération en matière de sécurité et judiciaire et à les signer à des moments opportuns. Les pays renforceront également la mise en œuvre de projets de développement des plantes industrielles et de l'aquaculture, tout en renforçant la connectivité des transports, via le transport aérien mais également le transport routier et fluvial.S'agissant des questions régionales d'intérêt commun, ils ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération pour le développement et la prospérité communs, ainsi que de la coordination entre eux pour relever les défis communs à la sécurité régionale, y compris la question de la mer Orientale.Le Vietnam et le Myanmar ont affirmé leur soutien au règlement pacifique des différends en mer Orientale sur la base du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Les pays se sont engagés à appuyer la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale et les efforts visant à finaliser rapidement un code de conduite efficace et concret en mer Orientale.Les deux parties ont également promis de continuer à travailler en étroite collaboration lors de forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des Nations unies, de l'ASEAN, du Mouvement des pays non alignés et de mécanismes de coopération sous-régionaux tels que le Conseil économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong, la stratégie de coopération (ACMECS), la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV), la sous-région du Grand Mékong (GMS) et le corridor économique Est-Ouest (EWEC). -VNA