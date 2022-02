Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon un article publié le 14 février sur le site britannique capital.com, le Vietnam devrait devenir un bénéficiaire important dans la région de l'ASEAN. L'adhésion du pays au Partenariat économique régional global (RCEP), considéré par beaucoup comme le plus grand accord de libre-échange au monde, est entrée en vigueur en janvier.



Un nouveau rapport de l'équipe de recherche de DBS Singapore souligne que les tarifs effectivement appliqués par le Vietnam sur le commerce intra-RCEP se situent au milieu du peloton et inférieurs à ceux de la République de Corée et de la Chine. L'intégration commerciale entre le Vietnam et les membres du RCEP est déjà élevée et devrait se resserrer à mesure que les entreprises tirent parti des avantages du RCEP. Le Vietnam importe constamment une quantité importante de marchandises des partenaires du RCEP, indique le rapport.



Le rapport souligne également que le RCEP offre au Vietnam une opportunité d'augmenter les exportations vers les partenaires du RCEP. Un autre domaine dans lequel le RCEP aidera le Vietnam est l'augmentation des investissements directs étrangers. Selon le rapport, les flux d’investissement au Vietnam suivent une tendance à la hausse et se classent parmi les trois premiers destinataires au sein de l'ASEAN 6 (ASEAN plus Chine, Inde, Japon, République de Corée, Australie et Nouvelle-Zélande). Le Vietnam continue de disposer de multiples atouts pour attirer les investisseurs étrangers.-VNA