Tokyo (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré à une conférence de promotion de l’investissement Vietnam-Japon, lundi 1er juillet à Tokyo, que le Vietnam sera la "terre promise" pour les groupes et les investissements japonais.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'adresse à la conférence de promotion de l’investissement Vietnam-Japon, le 1er juillet à Tokyo. Photo: VGP

Le Vietnam maintient toujours un environnement politique et social stable et est un pays doté d’avantages en termes de commerce international, d’une position géopolitique et économique importante dans la région et le monde, a-t-il indiqué.Le chef du gouvernement vietnamien a également souligné la signature de l’accord de libre-échange et de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne, le 30 juin à Hanoi.La taille de l’économie vietnamienne atteint plus de 245 milliards de dollars et devrait décupler en 2045, à 2.500 milliards de dollars, et le revenu per capita s’élever à environ 20.000 dollars, a-t-il poursuivi.L’économie vietnamienne se caractérise aussi par sa forte exposition internationale, avec un ratio commerce extérieur sur PIB atteignant plus de 200%, un chiffre d’affaires à l’export de près de 500 milliards de dollars. En 2018, le Vietnam a attiré plus de 35 milliards de dollars d’investissements étrangers, a-t-il fait savoir.Il a suggéré aux investissements japonais de s’intéresser à certains domaines potentiels au Vietnam comme l’industrie de la transformation et de la fabrication, l’agriculture propre, les applications de haute technologie, l’énergie, notamment les énergies vertes et renouvelables, le tourisme et l’immobilier.Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a supervisé la signature des documents de coopération d’une valeur totale de plus de 8 milliards de dollars.La ministre japonaise chargée de la Revitalisation régionale, Katayama Satsuki, des officiels du gouvernement japonais et environ 1.200 entreprises et investisseurs vietnamiens et japonais ont assisté à cette conférence tenue dans le cadre de la visite au Japon du chef du gouvernement vietnamien.Le Japon est actuellement un partenaire de développement de premier rang du Vietnam, son deuxième investisseur étranger, son troisième pourvoyeur de touristes et son quatrième partenaire commercial.En 2017, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s’élevait à plus de 33 milliards de dollars. À fin août 2018, le Japon comptait 3.865 projets d’investissement direct au Vietnam, représentant 55,838 milliards de dollars. – VNA