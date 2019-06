Tokyo (VNA) – Le Vietnam participera activement à l’agenda du Sommet des pays riches et émergents du G20, les 28 et 29 juin à Osaka, au Japon, a fait savoir l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, soulignant la participation du Vietnam en tant qu’invité spécial du premier sommet du G20 au Japon.



Trois questions clés que le Premier ministre japonais Shinzo Abe devrait prendre à cœur et proposer aux débats sont la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’économie numérique et l’environnement, notamment l’environnement marin, a-t-il estimé, ajoutant qu’elles sont étroitement liées aux intérêts vietnamiens.



Au Sommet du G20, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc devrait intervenir sur ces sujets, a-t-il déclaré, mettant en avant la participation active quoique tardive du pays à l’OMC, le passage rapide du Vietnam à l’économie 4.0 et la gestion des déchets plastiques en mer pour le Vietnam, un pays côtier en Asie du Sud-Est.



En plus de participer à l’agenda du G20, le chef du gouvernement vietnamien devrait multiplier ses rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays membres du G20. Il effectuera également une visite au Japon.



Le Vietnam et le Japon ont commémoré en 2018 le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. Jamais les relations entre le Vietnam et le Japon n’ont été aussi bonnes, a souligné l’ambassadeur Vu Hông Nam.



Avec la suppression des lignes tarifaires pour les produits vietnamiens dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP), les exportations nationales au Japon ont fortement augmenté au premier trimestre 2019.



Selon les données du Département général des douanes, le Vietnam a exporté au Japon pour 4,62 milliards de dollars lors du premier trimestre ( 6,68%), dont 1,68 milliard en mars ( 2,71%).



Les investissements japonais au Vietnam se sont chiffrés à 1,52 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de 2019. Ils ont atteint jusqu’à présent 57,4 milliards de dollars, soit 16,4% du stock d’investissements directs étrangers dans le pays, ce qui fait du Japon le deuxième investisseur étranger au Vietnam. – VNA